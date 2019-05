Oops, did she do it again? Fans stellen vraagtekens bij filmpje Britney Spears

Britney Spears en Instagram, het is wellicht niet de beste match in tijden van onzekerheid. Steeds wanneer de zangeres wil bewijzen dat het heus goed met haar gaat en iets post, wordt juist het tegenovergestelde gedacht en alles in twijfel getrokken.

Zo ook nu. Enkele dagen nadat Larry Rudolph, de manager van Britney Spears, bekendmaakte dat de popster wellicht nooit meer zal optreden, postte Spears een video op Instagram waarin ze dansend in haar gym te zien is op het nummer Scream van Michael Jackson. Ze lijkt hiermee te willen zeggen dat ze nog steeds fit genoeg is, maar fans vermoeden dat het geen recent filmpje is. Britney draagt dezelfde kleding als in een work-outvideo die ze in maart online zette. Dit meldt TMZ.

De zangeres gaat momenteel door een moeilijke fase in haar leven. Zo zou het niet goed gaan met haar mentale gesteldheid en heeft ze medicijnen nodig om haar emoties onder controle te krijgen. ‘Britney is soms een zombie waar totaal geen leven of passie meer in zit. Dat is verdrietig,’ aldus een bron.

De relatie met haar vader Jamie en moeder Lynne staat volgens insiders ook onder hoogspanning vanwege Britney’s toestand, waarover door de familie zelf weinig naar buiten wordt gebracht.

Toch blijft Brit op Instagram bevestigen dat het goed met haar gaat en ze alleen even ‘rust’ nodig heeft. Die vindt ze op de grasmat: