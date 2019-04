Oops, he did it again: ‘R. Kelly weigert alimentatieschuld te betalen’

Dat meneer Kelly niet de slimste beslissingen in zijn leven maakt, werd al duidelijk tijdens zijn interview met Gayle King. Maar toch weet de 52-jarige rapper zichzelf nu te overtreffen: na een gevangenisstraf vanwege de alimentatie die hij niet betaalde, weigert hij opnieuw geld over te maken naar zijn ex-vrouw.

First things first

Oké, het zit zo: in 1996 trouwde R. Kelly met Andrea Lee (afgekort Drea). Hiermee kreeg de rapper drie kinderen. In 2005 eiste Drea een contactverbod omdat Robert – zoals Kels bij zijn voornaam heet – gewelddadig zou zijn. Een scheiding volgde en sindsdien had Roberto geen contact meer met zijn kinderen.

Afijn, inmiddels zijn Roberto en Drea alweer tien jaar gescheiden, maar begin maart van dit jaar bleek dat de 52-jarige rapper zijn ex-vrouw nog 160.000 dollar aan alimentatie verschuldigd was. Die kon hij niet ophoesten, want R. Kelly is naar eigen zeggen helemaal blut. Hierop besloot de rechter hem een aantal dagen te laten brommen. Een fan betaalde de openstaande schuld en voilà, R. Kelly was op 9 maart weer op vrije voeten.

Mister R. Hardleers Kelly

Je zou denken dat R. Kelly daarmee zijn les heeft geleerd en de afgelopen maanden trouw 20.000 dollar (ruim 17.000 euro) naar Drea en hun kinderen overmaakt. Maar neen, niets is minder waar. Volgens bronnen kan hij de geldsom nog steeds niet voldoen. Hiermee riskeert hij opnieuw een celstraf.

Maakt hij hiermee een goede sier bij de rechter? Don’t think so. En dat terwijl hem nog meer celstraffen boven het hoofd hangen. Er lopen tien zaken wegens seksueel misbruik tegen de rapper. Wordt vervolgd dus.

