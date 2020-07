Op afstand naar de film, Pathé komt met enorme drive-in bioscoop

Motor uit, chipszak open: bioscoopketen Pathé opent deze zomer in Amsterdam een drive-in bioscoop. Zo kan je op gepaste afstand tóch gezamenlijk je favoriete films bekijken.

Lees ook: Helemaal corona-proof: worden drive-thru festivals een hit deze zomer?

Op het programma staan een aantal indrukwekkende films zoals The Lion King, Bohemian Rhapsody, Greenbook en Penoza. De drive-in bioscoop vind je op het terrein van evenementenlocatie Borchland in Amsterdam-Duivendrecht. Er is plek voor maar liefst 120 auto’s, dus nodig al je vrienden uit! De films zijn te zien op een enorm ledscherm van 16 bij 8 meter.

Crème de la crème

De kaartverkoop is inmiddels gestart. Vanaf 31 juli draaien de films. Liefhebbers kunnen tot eind augustus dagelijks naar de drive-in voor de crème de la crème van de bioscoopfilms van het afgelopen jaar.

Martin Koolhoven

De drive-in bioscoop van Pathé is niet nieuw. Filmmaker Martin Koolhoven opende op 3 juni de eerste drive-in bioscoop in coronatijd. Dat deed hij voor dertig zorgmedewerkers in het Olympisch Stadion. Ook in Barneveld zijn ze bekend met het concept. Op het terrein van de Midden Nederland Hallen kan je regelmatig op grote schermen vanuit je auto een filmpje kijken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief