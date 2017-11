In deze steden kan je de finale van Expeditie Robinson op het witte doek bekijken

Goed nieuws voor de trouwe fans van Expeditie Robinson! De finale van het programma is namelijk te zien op het witte doek.

Op 21 december is de finale van Expeditie Robinson live te volgen in Pathé CineMec in Utrecht, Pathé Tuschinski in Amsterdam en Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. In elke bioscoop zal een van de drie finalisten aanwezig zijn, en ook presentatoren Dennis Weening, Nicolette Kluijver en Eilandpraat-presentator Luuk Ikink zullen in de bios zitten. Welke finalist en presentator in welke bioscoop zijn, blijft nog even geheim.

Wil jij de finalisten op witte doek zien strijden? Bestel dan hier je tickets.

Bron AD | Beeld RTL