Op heterdaad betrapt: dit is waarom Nikkie alsnog Jeroen niet verdacht

Je hebt de Mol recht in de ogen gekeken, weet dat je Jeroen op heterdaad hebt kunnen betrappen en tóch twijfel je. Het klinkt als een slechte film, maar het is toch echt het verhaal van Nikkie in WIDM. Waarom richtte ze niet al haar pijlen op Kijk in de Vegte na deze opdracht?

In de eerste aflevering werkt de radio-dj achter de rug om van de kandidaten. Vrij letterlijk, want hij sluipt de ruimte binnen om zo de groene vrijstelling pakken. Fans dachten het al, maar wanneer Nikkie zich omdraait, zag ze op dat moment een glimp van de Mol.

Nikkie wist Jeroen te betrappen

Kat in het bakkie, zou je denken. Toch ging Nikkie hierna niet volle tunnelvisie op Jeroen. ‘Het is Wie is de Mol?, dan twijfel je zelfs aan je eigen achternaam’, verklaart de Jager aan NU.nl. ‘Dus toen ik hem op zijn sokken achter mijn rug om bij de bakjes voorbij zag lopen in een van de eerste opdrachten, dacht ik gewoon dat hij een extra opdracht had en dat ik later ook nog op m’n sokjes een vrijstelling mocht jatten.’

Geen tekens

Kijkers misten dit seizoen wél de hints die je ook thuis voor de buis kon zien. Daarover kan Jeroen kort zijn: ‘Ik wilde dat mensen zouden denken: dat zou de mol nooit doen. En niet bezig zijn met tekens.’ Gelukkig compenseerde zijn mede-kandidaat Tygo dat ruimschoots. De acteur maakte namelijk regelmatig de cijfers 2020 met zijn handen. ‘Ik deed dat expres, ook teksten op m’n truien: iedereen moest mij verdenken’, aldus Gernandt.

Beste Mol ooit?

Zijn mede-kandidaten vinden Jeroen in ieder geval de beste Mol ooit. ‘Dat zeg ik niet omdat het dit seizoen is, of omdat ik erbij zat, maar Jeroen heeft het gewoon echt heel goed gedaan’, aldus Tygo. ‘Hij is een lief, aimabel mens die nooit zomaar zou tekenen mensen om de tuin te leiden en dat maakte hem briljant.’

