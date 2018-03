Op deze plek in België komt het grootste springkasteel ter wereld

Springkastelen alleen voor kleine kinderen? Think twice. Op deze grootste versie ter wereld springen ook volwassenen een gat in de lucht.

En je vindt dit reusachtige speelfestijn in het Belgische Gent. The Beast, zoals het ding ook wel heet, strijkt op 7 en 8 april hier neer. En dat is niet niks: dit springkussen is namelijk het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld.

FACTS

Het is niet dat je zomaar op straat hierop kunt gaan spelen, want ‘The Beast’ staat op de dertigste editie van sciencefiction- en fantasybeurs FACTS. Vorig jaar stond deze hier ook al en nu kun je weer genieten van heerlijke obstakels tijdens het springen. Bang dat je elkaar in de weg loopt? Dat zal niet snel gebeuren. Het springkasteel is wel 272 meter lang, weegt 6.000 kilo en bevat 2 miljoen liter lucht.

En dat ziet er dus ongeveer uit zoals in onderstaand filmpje.

Meemaken? Tickets voor FACTS koop je hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Glamour | Beeld Instagram