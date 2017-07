Pas op met schaamteloos meezingen: deze zomerliedjes betekenen iets heel anders dan je dacht

Van Despacito tot Summerjam en Gasolina. Elk jaar is er wel een vrolijk klinkend nummer dat je het últieme zomergevoel geeft. Toch blijken de lyrics van die gezellige zomerliedjes lang niet altijd zo zonnig te zijn…

Muziekblog My Life is a Music Video vroeg haar volgers naar het perfecte zomerliedje en onderzocht de betekenissen van de nummers. Wat bleek? Slechts vier van de top 10-zomernummers heeft daadwerkelijk een vrolijk en sexy onderwerp. Drie liedjes zijn – ondanks de exotische melodieën – zelfs negatief of dramatisch te noemen. Zing jij weleens ongegeneerd luidkeels mee met de nummers hieronder? Check dan maar eens wat je eigenlijk écht zingt.

Red Red Wine – UB40

Met de relaxte reggaebeat klinkt Red Red Wine als een lekker exotisch nummertje. Die sound is echter het enige zomerse aan het lied. Het nummer is een klassieke break-up song die gaat over het verdrinken van je liefdesverdriet.

Maria Maria – Santana ft. The Product G&B

Oh Maria Mariaaaa, gaat het bijna automatisch wanneer dit fijne nummertje op de radio voorbijkomt. Het lied is echter een stuk minder vrolijk als ’t klinkt. Het verwijst naar de musical West Side Story en beschrijft de hopeloze situatie in de latino-achterbuurten in onder andere New York.

Get Spanish – De Jeugd Van Tegenwoordig

Hola supermercado, telebancos por aquí? Iedereen blèrt ‘m mee, maar wat betekenen al die Spaanse woorden die de Jeugd zingt eigenlijk? Let’s get Spanish is een humoristische parodie op de rest van de zomernummers. Zo zingen ze onder meer: ‘Ik wil skiën, ik wil overgeven, ik wil ham eten.’ Los gezelligitos!

Lambada – Kaoma

Zomerser dan dit nummer kan bijna niet, zou je denken. Nou, schijn bedriegt: de lyrics van Lambada zijn dramatisch. Huilen, huilen en nog eens huilen over een verloren liefde. Wij houden het maar gewoon bij de Nederlandse versie ‘Waar is toch dat zebrahondje voor’.

Gasolina – Daddy Yankee

Emenemontada Gasoliiiina, zingen we luidkeels in de kroeg. Maar waar gaat dat nummer eigenlijk over? Nou, de letterlijke vertaling van Gasolina is benzine (say what?)! Hiermee wordt in dit geval niet de benzine van een auto bedoeld, maar de (figuurlijke) brandstof die kenmerkend is voor het Latijns-Amerikaanse uitgaansleven. Echt een positief nummer is het niet, want het staat vol intimiderende woorden, ophitsende quotes en vrouwonvriendelijke teksten. Een authentiek staaltje machogedrag, dus.

En hét zomernummer van 2017 dan?

Ben jij deze zomer helemaal gek van Despacito? Dan is het misschien handig om te weten dat je dat lied wél schaamteloos uit volle borst kunt meezingen (mocht je het kunnen). De zomerhit van 2017 beschrijft een klassieke verleidingsdans. Het bestaat uit sensuele teksten van een soepele latin lover die zijn prooi langzaampjes (‘despacito’) voor zich probeert te winnen. Oeh la la, dat is nog eens een nummertje voor een sexy zomer!

Bron My Life is a Music Video | Beeld Sanoma Beeldbank