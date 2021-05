Op vakantie met vliegtuig? Flink meer betalen dan vorige week

We hadden het natuurlijk al wel een beetje verwacht, maar dat de prijzen van vliegvakanties zóveel zouden stijgen, die hadden we niet zien aankomen (noem ons naïef). Gemiddeld zijn de prijzen van vliegvakanties met zo’n tien procent gestegen.

Zo betaalde je vorige week gemiddeld €1300,- om een weekje in Portugal te vertoeven. Boek je nu? Dan moet je rekening houden met €2100,-, zo zocht Het Parool uit. Inderdaad: da’s zo’n €800,- verschil.

Prijzen vakanties gestegen

Niet alleen voor een tripje naar Portugal mag je flink in de buidel tasten, ook een reisje naar een van de Griekse eilanden kost je beduidend meer dan voordat de versoepelingen werden aangekondigd. Betaalde je daarvoor zo’n €1670,-, is dat nu €1750,-. Kun je toch behoorlijk wat wijntjes van wegtikken.

Onderzoek gestegen vliegtuigprijzen

Het was natuurlijk te verwachten dat de prijzen zouden stijgen door de versoepelingen, maar het is toch even slikken. Het Parool deed een analyse naar pakketreizen aangeboden door Zoover en daaruit bleek dat vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties meerdere keren per dag hun prijzen aanpassen.

Wil je toch een vakantie waarbij je niet veel meer betaalt dan vorige week? Dan kun je het beste naar een van de Spaanse eilanden. Die prijzen zijn met minder dan één procent gestegen.

