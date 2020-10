Op zoek naar een nieuwe hobby? Doodlen is de laatste hype

View this post on Instagram

[ENG BELOW] Save, Share, comment and like 😉 . Inspirada pelo aniversário de ninguém menos que Marina Viabone, decidi fazer um doodles temático de aniversário! 🧁 🎁 . Vocês podem desenhar em um cartão pra presentear alguém, no Bujo para marcar um aniversário, ou até em uma composição de lettering! Se usarem me contem, vou adorar ver!🤩 . Não esqueçam de salvar, compartilhar, comentar e curtir! Ah, já ia me esquecendo, parabéns pra quem faz aniversário em Agosto! 🙃 . [🇺🇸ENG] Inspired by my teacher’s birthday I brought to you guys a theme birthday doodle! Hope you guys like it! 🎁 🧁 . You can use on a birthday card, on your Bujo or even on a lettering composition, go nuts! Don’t forget to tell me if you use, I would love to see! 🤩 . Oh, and happy birthday to all born on august! 🙃