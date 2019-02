Volgende week woensdag is het zover: Valentijnsdag. Begint bij jou de blinde paniek toe te slaan omdat je nog geen idéé hebt hoe je je lover in het zonnetje moet zetten? No stress, wij helpen je een handje.

Lees ook: WIN: 3x een ZERO Feel lingeriesetje van Sloggi t.w.v. € 54,98

1. Vers en fruitig

In de Valentijnscollectie van Lush kun je dit jaar wel héél bijzondere bathbombs vinden; namelijk in de vorm van een courgette en perzik. Maar er is meer; bekijk hier de hele collectie.

2. HANRO’s sexy en elegante lingerie

Misschien klinkt het een beetje cliché, maar lingeriesetjes doen het als cadeau vrijwel altijd goed – of ie nu voor je partner of voor jezelf is. Daarom laat Hanro je graag inspireren. Neem hier een kijkje op de website.

3. Speciaal voor Valentijn

Leuke cadeaus voor mannen mogen natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje, en daarom wijzen we je met liefde op de armbanden van Pig & Hen. Dit jaar heeft het merk zelfs een speciale Valentijnscollectie. Geen fan van de rode exemplaren? Er zijn nog heel veel andere stoere armbanden.

4. Liefde gaat ook wel eens door de maag

Dunkin’ Donuts komt dit jaar met speciale liefdesdonuts. Dat wordt dus smullen op de bank met een heerlijke romcom. (Voor alle singles: deze doen het ook prima als cadeau aan jezelf.)

5. VIVA’s Candyshop

Natuurlijk mag ook VIVA’s eigen seksspeeltjeslijn in samenwerking met Rianne S niet aan deze lijst ontbreken. Klik hier om onze drie spannende toys te bekijken en direct te bestellen.

6. Een origineel cadeau

Met een cadeau van Radbag weet je zeker dat je goed zit. Kussens, mokken, schilderijen, werkelijk alles kun je personaliseren en cadeau doen aan je geliefde. Er is genoeg keus en alles is verkrijgbaar voor een mooie prijs.

7. Hang jezelf vol met liefde

Welke vrouw is géén fan van mooie sieraden? Precies. Sieradenmerk Fossil heeft speciaal voor Valentijnsdag een aantal speciale items voor je op een rij gezet. Hieronder alvast een voorproefje.

8. ‘Annie, hou jij mijn tassie effe vast’

Met de tassen van Ted Baker, die compleet in Valentijn-stijl zijn, maak jij je outfit helemaal af. Zoals dit schattige tasje in de vorm van een hart, helemaal perfect toch?!

9. Wait what?! Valentijnsarrangement bij McDonald’s

Op 14 februari wordt een aantal McDonald’s-filialen omgetoverd en kun je een heus romantisch diner voor twee reserveren. Onder andere Alkmaar, Almelo en Enschede doen mee.

10. Valentijn met ASOS

Ook ASOS wijdt een nieuwe collectie aan Valentijn. En hoe kan het ook anders dan dat die bestaat uit lingerie? Denk kant, rood, zwart, maar vooral sexy. Zie hieronder een van de items uit de collectie.

11. Heerlijk geurtje

Paco Rabanne’s One Million is al tijden een echte klassieker onder de herenparfums en daarom perfect om te geven tijdens Valentijn. De topnoten zijn grapefruit, munt en bloed mandarijn. Check van tevoren goed bij welke winkel je ‘m haalt of bestelt, want veel parfumzaken hebben Valentijnsdeals.

12. Last but not least…

Een zakje met snoephartjes is natuurlijk leuk en lekker. Maar hoe leuk zou het zijn als je er langer plezier van kan hebben? Dat dachten ze bij Stook Jewelry ook. Kettinkjes verkrijgbaar met vier verschillende teksten en in twee verschillende kleuren. De verschillende teksten zijn FUCK – XOXO – LOVE – SWEET en de hartjes zijn te verkrijgen in roze en geel.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Persbureau’s, Instagram