Op zoek naar hygge: je kunt nu een maand naar Denemarken om de sleutel tot geluk te onderzoeken

Filosofen, wetenschappers, millennials en zowat ieder consumentenbedrijf is er naar op zoek: de sleutel tot ultiem geluk. Wat is het gouden recept voor een leven vol weelde, welvaart en welzijn? Tot dusver is de code nog niet gekraakt. Toch wil IKEA dit mysterie oplossen. Daarom zoekt het Zweedse interieurwarenhuis iemand die twee weken op zoek naar geluk wil gaan in Denemarken, een van de gelukkigste landen ter wereld.

Wij hebben bier en festivals, de Denen hebben hygge. Oftewel: de nationale volksaard die ‘gezelligheid’ tot een kunst heeft verheven. En nope, dan hebben we het lang niet alleen over een kop warme chocolademelk in de winter. Nee, de kunst van hygge is om het altijd overal knus, warm en gezellig te maken. Liefst zoveel mogelijk met elementen van de natuur.

Wanna hygge?

Dit nationaal talent – dat resulteert in fijne huizen, uitmuntende wellness en innovatie – zorgt ervoor dat de Denen tot de gelukkigste bevolkingsgroep van de wereld behoren. En daar kan IKEA natuurlijk wel wat mee. Want waar zit het succes van hygge ‘m in? Komt dat door goede vrienden, veel sporten, vaak in de buitenlucht zijn?

Home sweet happiness?

Om antwoord op die vragen te krijgen nodigt IKEA iemand, hierna te benoemen als ‘de onderzoeker,’ uit om gedurende de maand september gratis door Denemarken te reizen, inclusief een tijdelijk huisje in Kopenhagen dat ‘is gevuld met geluk.’

Aan de onderzoeker de taak om erop uit te gaan: tours met locals, thuisbezoeken, bijeenkomsten en diners, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Natuurlijk krijgt de onderzoeker ook genoeg vrije tijd om op zoek naar hygge te gaan. Nog meer fijne schnabbels: de onderzoeker mag zoveel gehaktballetjes eten als ‘ie wil in het lokale IKEA restaurant. Ook handig: de reis is niet alleen gratis, je krijgt er ook nog eens voor betaald.

De Onderzoeker

Sta jij te springen om Denemarken en het bijbehorende hygge te ontdekken? De beschrijving van de onderzoeker luidt als volgt: ‘De beste persoon voor dit project houdt van reizen, wil alles leren over nieuwe culturen, is niet cameraschuw en is mimimaal 18 jaar.’ Aanmelden kan hier.