Op zoek naar een oud & nieuw-feest in Amsterdam met spectaculaire cocktails? Hier moet je zijn

Wil je New Year’s Eve dit jaar op een andere manier doorbrengen dan lallend in een bruine kroeg of spelletjesspelend bij je tante? In de Skybar Malabar – in het spiksplinternieuwe Hotel Jakarta Amsterdam – wordt een te gek feest gegeven waar je bij wilt zijn.

Op 31 december organiseert Malabar de eerste editie van Selamat Tahun Baru (‘gelukkig nieuwjaar’ in het Indonesisch), een jaarlijks terugkerend oud & nieuw-feest met fantastisch eersteklas uitzicht op het officiële vuurwerk spektakel op de Kop van ’t Java-eiland Amsterdam. Het mooiste: je hoeft er niet eens voor naar buiten.

Wat je verder kunt verwachten? Live acts en supergoeie dj’s die het publiek voorzien van groovy, funky en elektronische beats. Én natuurlijk veel, heel veel champagne. Van plan om helemaal tot het gaatje te gaan? Dan boek je er gewoon een kamer bij.

Skybar Malabar

Op twee haltes van het Centraal Station vandaan bevindt zich de Skybar Malabar op de 8e en 9e verdieping van Hotel Jakarta Amsterdam. Hier smelten Amsterdams en Indonesisch Java samen tot een unieke vibe. Geniet van je cocktail, de verrassende Aziatische bites én van het fenomenale uitzicht. Niet op de Javaanse theeplantages zoals bij de gelijknamige vulkaan op Java, maar op het IJ en het levendige centrum van Amsterdam.

Skybar Malabar is een fusion van culturen, een blend van stijlen en smaken. Ga voor een avontuurlijke cocktail uit the Far East, laat je verrassen door een ‘kunstwerk’ van onze mixologists, of kies voor een westerse klassieker. Je bent iedere dag vanaf 17.00 uur welkom voor spectaculaire cocktails met panorama-uitzicht over Amsterdam.

Hotel Jakarta

Afgelopen zomer opende Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren. Dit hotel biedt 200 luxe kamers met Indonesische invloeden. De meeste kamers hebben een balkon met een panoramisch uitzicht over het IJ én de stad.

P.S. Wist je dat in Hotel Jakarta Amsterdam ook nog een andere hotspot zit? Bij Café Jakarta serveren ze onder het motto ‘Two Worlds Connected’ bijzondere fusion-gerechten. Westerse ingrediënten worden gecombineerd met Oosterse specerijen en smaken.