Yes! Dé opblaasbare jacuzzi is weer verkrijgbaar bij de Aldi

Een jacuzzi in de tuin is een droomscenario dat we graag uit willen laten komen. Een duur grapje, waardoor het waarschijnlijk bij dromen blijft. Maar think twice, want bij Aldi kun je er namelijk eentje scoren. Het betreft een briljante opblaasbare variant, gewoon voor bij jou in de achtertuin.

Heel goedkoop is ‘ie niet, maar hij kost je €397 euro. Da’s toch een stuk minder dan het grote geschut.

Lekker bubbelen

Wie wil er nou niet na een harde dag werken lekker kunnen afzakken in een eigen privé jacuzzi? De hot tub hoeft alleen nog maar te worden opgepompt en gevuld te worden met water. Maar dat hebben we er wel voor over. En je hoeft nergens heen, want je kunt de opblaasbare jacuzzi gewoon in je achtertuin plaatsen. Win-win dus!

Specificaties

De spa whirlpool is ruim genoeg voor drie mensen. Dus nodig snel je vrienden maar uit voor een heerlijk middagje bubbelen. Dít is alles wat je weten moet over dit briljante oplaasding:

Binnen-/buitendiameter: 145 cm/196 cm

Watercapaciteit: 795 liter

Hoogte: 71 cm

Temperatuurbereik: 20-40 graden celsius

Aantal Bubble Jets: 120

Incl. isolatie-afdekzeil

Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Wil jij binnenkort lekker in je achtertuin kunnen ontspannen tussen de bubbels? Dan kan je de opblaasbare jacuzzi hier bestellen op de website van de Aldi.

