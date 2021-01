Gisteravond was de tweede aflevering van het succesvolle programma ‘Wie is de Mol’ te zien. Ondanks dat er aan het begin van het seizoen wat commentaar kwam omdat de kandidaten niet allemaal onder ‘bekende Nederlanders’ vallen, spreken de kijkers op Twitter in ieder geval vol lof over de opdrachten dit seizoen. En het is nog maar de tweede aflevering!

Gave opdrachten Wie is de Mol

Het seizoen begon al goed met de lasergame opdracht in aflevering één. Maar blijkbaar was dat nog maar het begin van een seizoen met heel veel vette opdrachten. De kandidaten kregen in de tweede aflevering een rondleiding door een enorme tuin en groot kasteel waar de helft van de groep geheime opdrachten moest uitvoeren. De kandidaten die de rondleiding moesten vastleggen op beeld, Renée en Florentijn, hoorde niets van de geheime missie. Althans dat was de bedoeling, maar door een ‘foutje’ van Joshua liep dat iets anders. De opdrachten die door de anderen onopgemerkt uitgevoerd moesten worden leverden in ieder geval hilarische beelden op.

Mijn moeder bij elk uitstapje #widm pic.twitter.com/bg1NR5bctF — Marlot van Lit (@marlotishier) January 9, 2021

It’s gonna be a bumpy ride

Maar Twitter ging ook los op de derde opdracht van de aflevering. Daar werden de kandidaten verdeeld in groepen en moesten doormiddel van team work bordjes omrijden met grote trucks. In een ritje in een enorme truck – op een nogal hobbelige weg – moesten vier kandidaten het bordje dat omgereden moest worden, zien te fotograferen. En dat was nogal een bumpy ride.

Wanneer de tsjechische dagschotel van gisteren zich opeens bij Charlotte’s keel meld.#widm pic.twitter.com/cooudE7H6t — Starbuck (@starbuck68) January 9, 2021

Horror ballerina’s

Maar een van de opdrachten uit dit seizoen van Wie is de Molwaar waar de kijker echt niet over uitgepraat leek te raken was de tweede opdracht. De kandidaten werden opgevangen in een vervallen klooster. Daar moesten ze opzoek naar geld. Maar ‘Wie is de Mol’ is geen ‘Wie is de Mol’ als er geen addertje onder het gras zit. De kandidaten moesten namelijk het geld zoeken in muziekdoosjes waar een heuse black light ballerina de wacht hield met een lasergun. Creepy!

“Blacklight Ballerina’s met laserguns” Ik luister… #widm — Local Sparkling Seesaw Effect 👿🌹 (@demonicrosebush) January 10, 2021

Gedroomd dat ik werd achtervolgd en beschoten door geblinddoekte blacklight ballerina’s met laserguns… Ik zit teveel met m’n kop in #widm vrees ik 🥺 — Sander Boonstra (@sander975) January 10, 2021

Een spook ballerina gewapend met een neon gun?! Ik weet niet wie dit allemaal verzint maar I FREAKING LOVE IT! #widm pic.twitter.com/ia4cRoBuxj — ★ VaxxiDjane💉 ★ (@LadyDJane_) January 9, 2021

Blacklight ballerina met een lasergun?!? Ik vind ze doodeng. En ik wil er eentje zijn. #widm pic.twitter.com/wJeur10P4v — ℂ𝕚𝕟𝕕𝕪 (@ceedee75) January 9, 2021

Hilarische uitvoering van opdrachten Wie is de Mol

Maar buiten dat het een ‘spooky’ opdracht was, kwamen ook hierin weer een aantal hilarische acties voorbij.

#widm Joshua op z’n sokken tijdens de ballerina-opdracht be like: pic.twitter.com/zU31Qkun6g — Susan Muskee (@susanmuskee) January 9, 2021

Tip voor deze opdracht: ‘maak geen geluid’. Renee tijdens deze opdracht🆘😅 #widm pic.twitter.com/WjyUchtxrf — MaxJessurun (@maxjessurun) January 9, 2021

U wint 1 minuut gratis winkelen!

Ik:#widm pic.twitter.com/9vktBNq1VZ — Marlot van Lit (@marlotishier) January 9, 2021

En natuurlijk kon een koprol van deelnemer Joshua deze aflevering ook niet missen.

Bron: Twitter | Beeld: AVROTROS