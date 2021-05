Open Minded: Kendall Jenner spreekt openhartig over mentale gezondheid

Hoewel het leven van de Kardashians slash Jenners er misschien perfect uit ziet, gaat het echt niet altijd over rozen. Kendall Jenner wil het stigma rondom psychische klachten doorbreken en maakt daarom een vierdelige YouTube-serie genaamd Open Minded. In deze video’s gaat ze in gesprek met experts.

In de eerste video gaat Kendall Jenner het gesprek aan met een psycholoog en gaan ze dieper in op ‘sociale angst’. Zo wordt er onder andere uitgelegd wat paniekaanvallen precies zijn.

Openhartig

Kendall is erg openhartig in de video en vertelt dat ze vanaf haar achtste al last kreeg van angstige gevoelens. ‘Ik voelde me wel eens kortademig. Als ik daar nu op terugblik, denk ik dat ik toen al last had van paniekgevoelens’, vertelt ze. Kendall en Dr. Ramani Durvasula bespreken een hoop in de aflevering. Van hoe je je openstelt voor iemands worsteling met de stoornis, tot het beheersen en onderdrukken van symptomen zoals slapeloosheid, hartkloppingen en kortademigheid.

Psychische problemen

Met de serie wil Jenner vooral de psychische problemen, met name angststoornissen, destigmatiseren. Vooral omdat veel mensen denken dat ze er alleen mee zijn. ‘Angst is als een vergrootglas. Het vergroot alleen de slechte dingen. Wat we eigenlijk proberen te doen, is dat vergrootglas nemen en er een gewone lens van maken’, aldus de klinische psycholoog.

Medelijden

Wat Jenner absoluut niet wil, is dat mensen medelijden met haar krijgen door deze serie, omdat ze weet dat mensen kritisch zullen zijn. ‘Er zullen mensen zijn die zeggen ‘Waar moe ze zich zorgen om maken?’. En ik zal ook nooit zeggen dat ik geen geluk heb, maar aan het einde van de dag ben ik nog steeds een mens. En wat iemand ook wel of niet heeft, het betekent niet dat ze geen echte gevoelens en emoties hebben’.

De eerste video van de serie kun je hier bekijken:

