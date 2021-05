Open smsje van pakketdienst niet: ‘Virus probeert geld over te boeken’

De afgelopen dagen hebben veel mensen een smsje gekregen van een ‘pakketdienst’ om hun postpakket te volgen. Deze zijn niet van de pakketservice, maar is een gevalletje phishing. Klik dus vooral niet op de link, zo waarschuwt de politie vandaag.

De smsjes zijn een listige manier om geld af te troggelen. In het bericht staat iets als: ‘Uw pakket komt er aan, volg het hier’ – gevolgd door een URL. Vervolgens wordt je gevraagd om een app te downloaden die niet in de appstore staat, maar die van het internet moet komen.

Virus boekt geld over

Doe dat dus vooral niet: als je dat wel doet, heb je een virus op je telefoon. De zogenaamde malware die op je telefoon komt zodra je de app hebt gedownload, probeert geld van je bankrekening te stelen door bij een overboeking het bedrag en de ontvanger aan te passen.

Er gaan sms’jes rond om apps te installeren om postpakketten te volgen. Die apps zijn niet van een bezorgdienst, maar van criminelen die via de app wachtwoorden en bankinformatie stelen. Krijgt u zo’n sms? Gooi hem weg. Officiële apps vindt u in de Play Store. pic.twitter.com/q8iKlz6MuO — Politie Nederland (@Politie) May 26, 2021

Smsje over pakket

Je herkent de berichten overigens goed. Het zijn dus smsjes afkomstig van een 06-nummer. Bovendien is het in gebrekkig Nederlands geschreven en staan er spelfouten in. Zo kreeg iemand onderstaand berichtje met: ‘Uw pakkjt komt er aan, votg het hier’.

Android vs. iPhone

Het gaat overigens alleen om Android telefoons. Als je een iPhone hebt en wel op het berichtje klikt en de app download, kan de malware geen schade aanbrengen. Heb je een Android telefoon en heb je de app gedownload? Dan kun je ‘m het beste terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Helaas worden dan ook al je gegevens gewist, behalve als je een back-up hebt.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images