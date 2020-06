Hoge nood: waar blijven de openbare toiletten voor vrouwen?

De coronamaatregelen worden steeds meer versoepeld en dat betekent dat we vaker naar buiten gaan. Maar daar hangt wel een groot nadeel aan vast, want als vrouw kun je bij hoge nood nog nergens terecht om te plassen. Openbare toiletten zijn erg zeldzaam in Nederland en bij een restaurant of winkel vragen of je even naar de wc mag, kan door maatregelen niet meer.

En daar zou iets aan gedaan moeten worden, schrijft mediaplatform Vice.

Harde maatregelen

Vanaf maandag 1 juni gaan de restaurants en café’s weer gedeeltelijk open, maar het is dan zeker nog niet overal mogelijk om ergens naar binnen te gaan voor een toiletbezoek. Als restaurant of cafés dit wel toelaten, kunnen ze hier een flinke boete voor krijgen. Dus dan zit er niets anders op om het op te houden of snel richting huis te gaan.

Openbare toiletten

Het gebrek aan toiletgelegenheden voor vrouwen is een probleem in Nederland. Mannen zitten biologisch gezien net even anders in elkaar en kunnen vaak gebruik maken van een urinoir of doen het snel in de bosjes. Voor vrouwen is dat een stukje lastiger en waar het in het buitenland soms overstroomt van de openbare toiletten, moet je er in Nederland soms uren naar zoeken.

Eeuwenoud plasprobleem

In Nederland lijkt men te vergeten dat niet alleen mannen moeten plassen. En dat terwijl het al een eeuwenoud probleem is. In de jaren ’70 bonden Dolle Mina’s roze linten aan plaskrullen in Amsterdam om te protesteren tegen het gebrek aan toiletten voor vrouwen. In 2013 kwam er zo’n zelfde actie, nadat de NS gloednieuwe Sprinters liet rijden zonder toiletten. Vervolgens kwam feminst Geerte Piening in de publiciteit, omdat ze een boete kreeg nadat ze noodgedwongen had wildgeplast. Zij begon een actie, genaamd Zeikwijf, waarbij vrouwen in plaskrullen gingen zitten om het probleem van plasongelijkheid aan te tonen.

Te zuinig

Vice ging op pad en vroeg aan Ivo Thonon, van Toiletalliantie, waarom er zo weinig openbare toiletten zijn in Nederland. ‘Het heeft te maken met de volksaard denken wij’ legt hij uit. ‘In veel landen is het makkelijker om buiten de deur een wc te vinden. In Frankrijk bijvoorbeeld, beginnen ze met een openbaar toilet, en dan leggen ze daar vervolgens een park omheen.’ Maar het heeft volgens Thonon ook te maken met de zuinigheid van Nederland. ‘Het is duur om een openbare wc aan te leggen, dus denken we al snel: laat maar, de mensen zijn toch zo weer thuis.’

Meer aandacht

Thonon hoopt dat er door de coronacrisis meer aandacht komt voor het gebrek aan toiletten in Nederland. ‘Iedereen kan nu zien dat er een mismatch is: we mogen weer naar buiten, maar we moeten het ook allemaal ophouden.’ Hij benadrukt ook dat het op de lange termijn voor elke bevolkingsgroep belangrijk is dat er meer toiletten komen. ‘Vrouwen hebben er last van, maar het is ook een probleem voor buik- en blaaspatiënten, voor ouderen, voor kinderen, voor toeristen die het in hun thuisland beter gewend zijn, voor dagjesmensen die de weg niet zo goed kennen. Eigenlijk voor iedereen die geen gezonde volwassen man tot een jaar of 45 is’, sluit hij af.

Bron: vice.nl