Het punt dat bloot heel gewoon is, is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Vorige week werd bekendgemaakt dat NTR een nieuw televisieprogramma gaat maken, namelijk: ‘Gewoon bloot’. En dat programma is voor de jeugd. Maar mán, wat een bak kritiek kwam erop. En waarom? ‘Het heeft met seks te maken’. Ehm, think again, mensen.

Naakt. Bloot. Piemels. Vagina’s. Borsten. Buiken. Benen. Armen. Hier bij VIVA schrijven we wel over gekkere onderwerpen. Tóch hebben veel mensen – en we hebben het hier vooral over ouders van kinderen – moeite met het nieuwe programma van de NTR. ‘Het gaat te ver’, ‘Mijn kind mag hier niet naar kijken’, zijn enkele van de reacties die we voorbij zagen komen. Maar het gaat verder, hoor. Er worden KAMERVRAGEN (expres in capslock) over gesteld door SGP (jeweetwel, die ene partij die het homohuwelijk ook wil verbieden). Thierry Baudet roept wederom iets onbegrijpelijks over de uil, eh nee, over ‘Gewoon bloot’ en pedofilie.

Wat is het format van Gewoon Bloot?

Oké, even erin duiken. Wat het is het idee achter het programma? Er staan naakte, volwassen mensen op het podium en kinderen – alleen uit groep 7 en 8 – mogen vragen stellen over de ontblote lijven. Het gaat over scheren, harsen, onzekerheid, ouder worden. En, zo laten de makers weten, het gaat niet over seks: ‘Want kinderen stellen daar geen vragen over.’ Het is gebaseerd op een Deens format. Het idee is een educatief programma neer te zetten dat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Lijkt mij nou helemaal niets mis mee. Sterker nog, ten tijde van bodypositivity en lichaamsacceptatie is dit toch júist een stap in de goede richting?

‘Je mag natuurlijk nooit zomaar je naakte lichaam laten zien’

Een woordvoerder van de NTR vertelde aan onze collega’s van NOS: ‘Er is veel rekening gehouden met de grenzen van kinderen. Er is uitgbereid met ze gesproken over wat er ging gebeuren en ze konden tijdens het programma aangeven hoe ze zich er bij voelden.’ Integer, dus. ‘Voordat de badjassen uitgaan, wordt zelfs nog aan de kinderen gevraagd of ze het niet erg vinden dat de deelnemers zo bloot zijn: iedereen weet dat je nooit zomaar je naakte lichaam kan laten zien.’ (Hallo, potloodventers).

Als je het niet wil zien, kijk je toch niet?

Zie je nou, niets mis mee. De NTR is dan ook niet van plan het programma terug te trekken of te wijzigen (goed bezig!) en het wordt op 21 maart voor het eerst uitgezonden. En laten we met z’n allen niet vergeten: het is maar gewoon bloot. Zo kom je ter wereld, zo zie je (misschien) je ouders thuis wel eens rondlopen en anders zie je het ooit in de kleedkamer bij het sporten. Een beetje perspectief op hoe een ouder wordend lichaam eruit zou kunnen zien, wat is daar nou mis mee? En o ja, de tip der tips: als je het niet wilt zien, dan kijk je toch niet?

Bron: NOS, Telegraaf | Beeld: NTR – © Laura Oldenbroek