Ophef om ‘nagelsalon’ Roy Donders in Expeditie Robinson

De mussen vielen van het dak, de expeditieleden deden mee aan Domino Day en de complotjes zijn nu écht begonnen. Want Fatima Moreira de Melo eat your heart out, Fien Vermeulen is de nieuwe koningin van de listige plannetjes. Maar toch was er ook kritiek op deze aflevering.

Want wie zien we daar in het water zijn eigen nagelsalon gestart te hebben? Juist, Royke Donders. De stylist van het Zuiden vertelt openhartig over de ups and downs in zijn leven, maar met wát hij de manicure bij Kim is gestart, is reden voor heel wat ophef op Twitter.

Koraal

Want koraal, daar blijf je natuurlijk gewoon lekker vanaf. Maar Roy ziet het juist als een overwinning dat hij nu de zeebodem wel durft aan te raken. ‘Hier pak ik gewoon dat ding van de bodem af en ga ik op mijn gemak blaadjes eraf zitten trekken. Dat ik hier ben is natuurlijk überhaupt al heel iets… En dat ik het volhoud!’, aldus Donders. Toch zijn mensen ook van mening dat mocht het om dood koraal gaan, het prima zou kunnen.

Het Great Barrier Reef sterft af, maar Roy Donders heeft schone nagels. Lang leve het koraal. Ofja, juist niet dus… #ExpeditieRobinson — Wouter Dreierink (@Waust0r) September 22, 2019

Kan eraan Roy en Kim worden uitgelegd dat koraal een bedreigde diersoort is #vijlenmetkoraal 😱 #ExpeditieRobinson — Holtjer (@Holtjer) September 22, 2019

Die BN-ers hebben kennelijk niet meegekregen dat je met je vingers van koraal af moet blijven. Regie, doe er iets aan! #ExpeditieRobinson — Elphy 💙 (@elfjeElphy) September 22, 2019

Roy zou dus van dood koraal af moet blijven. Wat een onzin 😁 — Harmen van Dijk (@Harmenvdijk2) September 22, 2019

Fluitje van een cent

Ondertussen is het leven op Duivelseiland een fluitje van een cent (pun intended). Rob Geus en Berdien Stenberg hebben elkaar helemaal gevonden en zitten lekker te keuvelen tijdens het vissen. Maar helaas pindakaas, de fluitiste verliest de proef en moet het programma verlaten. Man, man, man, daar wordt Rob vast niet vrolijk van.

OH JONGENS, KIJK EEN BRIEF!! DIE IS HIER NIET GETIPT DOOR DE REGIE HOOR, IK ZAG ‘M TOEN IK ZAT TE KAKKEN EN MN REET WILDE AFVEGEN MET EEN CASSAVE!#ExpeditieRobinson — Jasper Schilder (@jasperschilder) September 22, 2019

Wanneer je je blauwe ultra violet lamp bent vergeten en je dus niet weet op wat voor witte vlekjes je slaapt..#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/9ADJT6hJ0R — Starbuck (@starbuck68) September 22, 2019

Complotjes

Maar dan de heldin van deze aflevering in onze ogen: Fien Vermeulen. De radio-dj weet maar wat goed dat zij de volgende is die haar rugzak kan pakken om naar huis te gaan en bedenkt daarom een listig plannetje. En dat lukt wonderbaarlijk goed, want zowel Hugo als Frank zet een hoop extra stemmen in. Maar pardon Kennis, wat zeg je nu aan het eind? Dat is natuurlijk niet netjes.

Fien, well played! Even tegen Hugo’s ego aantrappen, de mannen extra stemmen aftroggelen en ondertussen de minst sterke speler naar huis sturen. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/O2a5vMtgOf — Femke T. (@F_MK__T) September 22, 2019

De eerste dagen in Kamp Zuid #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/jTj4yL3PBZ — Anne Piek (@PiekAnne) September 22, 2019

