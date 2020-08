Opnames weer van start: ‘Stranger Things’ seizoen 4 steeds dichterbij

Ja, geduld is een schone zaak. Zo ook voor seizoen 4 van Stranger Things. De opnames lagen een tijdje stil vanwege het virus, maar inmiddels kondigen ze aan weer te beginnen met filmen. Yay!

Want we zullen je geheugen opfrissen, maar het is alweer vorig jaar juli dat het laatste seizoen te zien was. Ja, time flies, zelfs in deze tijden.

Opnames Stranger Things

Maar gelukkig begint er weer wat actie te komen voor Eleven en haar vrienden: de opnames van Stranger Things zullen namelijk 17 september opnieuw van start gaan. Dat meldt The Hollywood Reporter. Dus hop(per), maak je klaar om je wereld weer upside down te laten zetten.

Beste ooit

In gesprek met The Hollywood Reporter verklaarde Natalia Dyer (Nancy) al dat de gedwongen productiestop als gevolg van de pandemie ook gunstig zou kunnen zijn voor het schrijfproces. Natalia denkt namelijk dat de schrijvers zo meer de tijd kunnen nemen om elke plottwist ook echt goed te kunnen uitdenken en ontwikkelen. Volgens haar wordt het vierde seizoen dan ook ‘het beste ooit’. Can’t wait!

