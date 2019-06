Oprah Winfrey in gesprek met the Central Park Five: ‘Mijn leven is kapotgemaakt en geruïneerd’

Het wordt ‘de belangrijkste film van 2019’ genoemd en je weet: als Oprah Winfrey zich ermee bemoeit, zal dat waarschijnlijk ook wel zo zijn. We hebben het over de Netflix-hit When They See Us, over de vijf zwarte tieners die ten onrechte – als gevolg van corruptie en discriminatie – worden veroordeeld voor de verkrachting van een blanke vrouw.

The Central Park Five

In de vierdelige miniserie wordt pijnlijk nagebootst hoe de jongens – waarvan de jongste dan pas veertien jaar oud is – gedwongen en gemanipuleerd worden om elkaar te beschuldigen. Onbegrijpelijke woorden worden in hun mond gelegd en de rechercheurs in dienst zijn op z’n zachtst gezegd erg creatief met het opschrijven van de verklaringen.

Een jarenlang proces volgt, dat uiteindelijk leidt tot gevangenisstraffen voor ‘The Central Park Five,’ zoals de jongens ook wel worden genoemd. De straffen variëren van zes tot dertien jaar (!!!). Oprah Winfrey gaat met de mannen – die elkaar niet kenden ten tijde van de verkrachting – in gesprek. De vijf mannen zijn voor de rest van hun leven met elkaar verbonden.

‘Mijn leven is kapotgemaakt en geruïneerd,’ vertelt Kevin Richardson aan Winfrey. ‘De serie is pijnlijk om naar te kijken, maar het is noodzakelijk. Want wat er met ons is gebeurd, mag nooit meer gebeuren.’

Het interview met Oprah duurt een uur en is nu te zien via Netflix.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: LINDA, beeld: Netflix