Oprah Winfrey als kind jarenlang mishandeld door grootmoeder

Het incident deed zich voor toen Oprah, die opgroeide op het platteland van Mississippi, een emmer water moest halen voor de familie. ‘Toen ik het terugbracht, speelde ik met mijn vingers in het water en mijn grootmoeder zag dat. Mijn oma vroeg of ik met het water speelde. ‘Had je je vingers in het water? Dat is ons drinkwater’, zei ze’, aldus Oprah Winfrey in The Dr. Oz Show.

Geslagen

Geëmotioneerd vertelde ze daarna dat ze door haar grootmoeder tot bloedens toe werd geslagen. ‘Toen ik later mijn kleren aantrok om naar de kerk te gaan begon een van de wonden te bloeden waardoor mijn hele jurk onder zat.’

Agressieve man

Oprah stelde in het interview ook dat haar grootmoeder op haar beurt altijd op haar hoede was voor haar agressieve man. ‘Mijn oma en ik sliepen samen in een bed en mijn opa sliep in een andere kamer. Op een dag kwam hij midden in de nacht naar onze kamer en greep hij mijn oma bij de keel. Gelukkig kon ze hem van haar af duwen.’

Bron: ANP | Beeld: Getty