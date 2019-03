Opray Winfrey stelt kritische vragen aan slachtoffers Michael Jackson in Leaving Neverland

De omstreden documentaire Leaving Neverland, over het seksueel misbruik door Michael Jackson, wordt vanaf morgen in twee delen uitgezonden op de Amerikaanse televiziezender HBO. Oprah Winfrey verzorgt de nabeschouwing ervan en voelt de slachtoffers aan de tand.

De slachtoffers Wade Robson en James Safechuck raakten op jonge leeftijd bevriend met The King of Pop. Het misbruik zou volgens de mannen dan ook op jonge leeftijd zijn begonnen. Ze hebben lang gewacht om hun verhaal te delen.

Lees ook: After Neverland: Oprah Winfrey verzorgt nabeschouwing van Michael Jackson-documentaire

Kritisch

Oprah stelt dan ook een aantal nodige en kritische vragen. “Als je misbruikt bent, waarom zou je dan in de buurt van die persoon willen blijven?”, vraagt ze bijvoorbeeld.

“Ik had niet door dat ik werd misbruikt. Ik hield van Michael, terwijl ik geen enkele seksuele handeling tussen ons was vergeten. Alles wat Michael deed, was goed in mijn ogen”, zegt Wade.

Verbaasd

Het jarenlang ontkennen van het seksuele misbruik door de popster blijft Oprah dan ook verbazen. “Waarom heb je het ontkend?”, vraagt ze de slachtoffers. “Het was een uitgelezen kans om te zeggen dat het jou ook was overkomen.” Hier heeft ze het over de eerdere aanklachten tegen Michael, toen hij nog leefde.

“Ik zag het niet als iets wat goed of slecht was. Ik dacht: als je gesnapt wordt, is je leven voorbij”, zegt James.

Lees ook: Wereld in rep en roer door Michael Jackson-docu: wat is er aan de hand?

Oprah is zelf ook misbruikt in het verleden en zegt: “Bij seksuele misbruik is er niet alleen sprake van misbruik, maar ook van verleiding.”

De documentaire Leaving Neverland is, inclusief live-uitzending, op vrijdag 8 maart vanaf 19.50 uur te zien op NPO 3. Bekijk alvast de trailer:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP & HBO