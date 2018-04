OPROEP: VIVA zoekt nieuwe kandidaten voor AnyBody

Al jaren is AnyBody dé iconische rubriek waarin mensen in hun blootje, onherkenbaar worden afgebeeld. Voor onze prachtige, kakelverse, vernieuwde AnyBody zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten.

VIVA’s AnyBody is vernieuwd. In de rubriek, die in 1991 voor het eerst in VIVA stond, tonen vrouwen anoniem hun naakte lichaam en vertellen daarover. Aan het concept is niets veranderd. Aan het uiterlijk wél. De vernieuwde AnyBody is groter, mooier en intiemer dan ooit. Met een team professionals en een fantastische, intieme studio te hartje Amsterdam, zullen de kandidaten op een integere, prachtige wijze worden geportretteerd.

AnyBody voor iedereen

Heb je een bijzonder verhaal? Trots op je lichaam, je imperfecties? Of wil je een belangrijke boodschap meegeven? Iedereen kan zich aanmelden. Hoewel VIVA vooral gelezen wordt door vrouwen tussen de 25 en 40, staan er in AnyBody vrouwen én mannen van alle leeftijden.

Oké, naakt op de foto gaan is misschien eng. Maar wie meedoet aan AnyBody houdt er een prachtige foto, eeuwige roem en een vette ego-boost aan over. En we doen er nog twee wellnessvouchers bij. Kun je na afloop, samen met een vriend of vriendin, lekker relaxen bij één van de zes mooiste wellnessresorts* van Nederland.

Wil jij in VIVA’s AnyBody? Stuur een mailtje naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘Oproep AnyBody’.

*Deelnemende resorts zijn Elysium, VeluwseBron, Zwaluwhoeve, SpaPuur, SpaWell en Thermen Holiday.