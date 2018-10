Optreden Maan in DWDD valt niet in de smaak

Doorgaans horen we niets dan lof voor de loepzuivere tonen die Maan de Steenwinkel ter gehore brengt. Toch was dat gisteravond na haar optreden in DWDD anders.

Maan schoof gisteren aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD. Daar mocht ze de nieuwe muziekrubriek Songs in the key of life invullen. De zangeres kreeg de opdracht om een nummer te zingen dat haar kindertijd symboliseerde. Dat werd Het Dorp van Wim Sonneveld, omdat het een van de favoriete liedjes van haar moeder is en haar erg doet denken aan haar eigen dorp Bergen, dat ze drie jaar geleden verruilde voor de grote stad.

Loepzuiver was het, dat zeker. Toch viel Maans optreden bij veel mensen niet in de smaak. Ze zou te jong zijn om een dergelijk lied te zingen en haar stem zou niet ‘doorleefd’ genoeg zijn.

Het liedje van (wijlen) mijn vader, maar dan gezongen door een ‘doorleefde oudere stem’ dus nee, Maan, doe maar niet #dwdd — Monique Bransen (@HaystackMonique) October 10, 2018

Door #dwdd is nu Het Dorp naar de Maan — 🎼 D' A n g e l a ❣️ (@angeldrink87) October 10, 2018

Maan doet Het Dorp. Nu wil ik dood. #dwdd — Mies (@MiesBee) October 10, 2018

Eerst de dictie van Sonneveld prijzen en dan dit bij vlagen onverstaanbaar gezang. #maan #dwdd — Ron van Zeeland (@ronvanzeeland) October 10, 2018

Er zijn ook mensen die het juist voor Maan opnemen.

Wat is @maan toch niet alleen goed, maar ook heel leuk! Gisteravond @dwdd was sowieso een topavond! Ik zou het terugkijken als ik jou was. #NU #laterwordthetbeter https://t.co/R01dXEGvCw — Claudia de Breij (@claudiadebreij) October 11, 2018

Ik zeg niet dat ik het een sterke uitvoering vind van Het Dorp, maar mag ik al die mensen die #maan zo afbranden om haar uit voering, zielig een kansloos noemen? Ga mensen helpen of doe wat voor de samenleving. #hooligans — Peter Rosier (@NaTrappe) October 10, 2018

Snap helemaal niets van die negatieve pannenkoeken #maan #dwdd

Hoeveel mindere zangers maken een puinhoop van oude liedjes. Kwam @MAAN toevallig tegen bij zappen en bleef hangen. #lef #durf #klasse — Piet de Bruin (@PiwodeBruin) October 11, 2018

Bekijk hier het fragment (vanaf 37.30 min).

