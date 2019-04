Ook leuk: R. Kelly geeft optreden van 26 seconden – en praat eindelijk over zijn interview met Gayle

Een spetterende avond voor R. Kelly-fans afgelopen weekend in Springfield, Illinois. Daar gaf de rapper sinds lange tijd een optreden, van maar liefst 26 seconden.

Want mocht je het nog niet weten: R. Kelly verkeert momenteel in zwaar weer. Zijn optredens worden aan de lopende band gecanceld, omdat de rapper van seksueel misbruik wordt beschuldigd.

Toch heeft hij geld nodig – hij zou nog maar $350.000 op zijn rekening hebben. Daarom vroeg hij voorafgaand aan het optreden in Springfield op Instagram of de media hem een beetje met rust kon laten. ‘Ik moet toch geld verdienen, dus ik moet dit optreden doen, het is een feestje. Je ziet me in de club, met een paar drankjes in mijn hand, gewoon relaxen.’

Uitverkoop

De kaartjes voor het optreden zouden aanvankelijk 100 dollar hebben gekost, maar de prijs werd al snel gehalveerd vanwege een gebrek aan belangstelling. Volgens lokale media waren er zo’n 100 mensen aanwezig, terwijl er plek is voor zeker 400 man.

De ‘ignition’ duurde maar kort

Maar goed, we weten inmiddels dat R. Kelly veel over heeft voor zijn fans. Daarom kwam hij rond 00:30 uur de zaal in, kletste wat met fans, ging met ze op de foto en zong een fragment van een nummer. En dat was het… Al met al duurde zijn ‘optreden’ nog geen minuut, wat zorgde voor een grote teleurstelling bij de fans.

R. Kelly is momenteel op borgtocht vrij, maar heeft zijn paspoort moeten inleveren. Daarom zijn optredens in Duitsland en Amsterdam komende maand geannuleerd.

‘R. Kelly erg tevreden over interview King’

Wat ook interessant is; R. Kelly zegt dat hij uitermate tevreden is over het één-tweetje dat hij had met talkshow-presentatrice Gayle King. Je weet wel, dat interview waar hij is gaan schreeuwen en huilen en de boeken in gaat als een van de meest opvallende interviews uit de carrière van King.

Tegenover Page Six legt Gayle uit: ‘Ja, ik denk dat hij open staat voor een follow-up van het interview op een later moment. Ik hoop er in elk geval wel op. Ik belde zijn team de dag na ons gesprek op, omdat hij nogal emotioneel werd en het interview daardoor ietwat uit de hand liep. Ik wilde even checken hoe ze daar tegenaan keken.’

Volgens Gayle was team Kelly juist blij dat de zanger zijn emoties hoog liet oplopen. ‘Volgens hen betekende het dat men zijn passie kon zien en zijn pijn, waardoor ze wellicht meer begrip voor hem kregen.’

