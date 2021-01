Dít zijn de opvallende namen van de vier kinderen van Florentijn Hofman

Beeldend kunstenaar Florentijn Hofman (43), die te zien is in Wie is de mol?, werd wereldwijd bekend met zijn enorme Rubber Duck – een hele grote gele badeend die de hele wereld is overgegaan. Samen met zijn vriendin Kim Engbers heeft hij vier kinderen, die ze opvallende namen hebben gegeven.

De namen van de kinderen zijn namelijk Das, Dit, Zij en Mini. Het gezin woont samen op een voormalig defensieterrein in Schaarsbergen bij Arnhem.

Woonplaats

‘Ik was in die tijd veel in Arnhem’, vertelde Florentijn eerder tegenover Trouw, ‘omdat Burgers Zoo me vanwege het 100-jarig bestaan had gevraagd een kunstwerk voor de stad te maken, het Feestaardvarken. We hadden de sleutel van een van de leegstaande defensiegebouwen gekregen om te gaan kijken of dat iets voor ons was. Die hebben we nooit meer ingeleverd.’

Ontwerpster

Net als haar vriend is Kim werkzaam in de creatieve sector. Ze werkt als ontwerpster met als specialisatie grafisch design. De twee hebben elkaar ontmoet op de opleiding op de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen. Het duurde niet lang voordat de vonk oversloeg!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle/Trouw | Beeld: AVROTROS