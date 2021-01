Dit is waarom de trui van Renée opviel bij ‘Wie is de mol?’-kijkers

We zijn alweer op de helft van ‘Wie is de mol?‘ en zoals altijd was het super spannend. Wat de kijkers vooral bezig hield, was de trui die Renée tijdens de executie droeg.

De trui leek te verwijzen naar de tweede opdracht van de aflevering.

In de tweede opdracht neemt Rik alle kandidaten één voor één apart. Alle zes krijgen ze hetzelfde aanbod: geld uit de pot mag gebruikt worden om te bieden op voorkennis voor de volgende opdracht. Hij of zij mag de kennis gebruiken en doorspelen aan twee andere kandidaten. En die voorkennis kan behoorlijk goed van pas komen, de drie winnaars van de derde opdracht verdienen namelijk vlak voor de executie een vrijstelling. Wie het hoogst biedt, krijgt dus meer informatie over het verloop van de opdracht.

Vijfduizend euro Er gebeurt iets bijzonders tijdens de tweede opdracht. Marije, Charlotte én Rocky bieden alle drie vijfduizend euro. En dat zónder dat ze het van elkaar weten. Rik deelt het bizarre nieuws met de drie: ze krijgen geheime informatie over de derde opdracht en zullen een team vormen tijdens de treinopdracht. Maar, deze bijzondere samenwerking maakt wel dat de pot wordt gehalveerd. Dit horen de andere deelnemers, Renée, Splinter en Joshua, pas tijdens de executie. Dat was schrikken… '5K' Sommige kijkers vragen zich af, wist Renée het echt niet al? Op haar rode trui lijkt namelijk '5K' te staan, zo zien de oplettende kijkers. Zou het toeval zijn? Het is op zijn minst opvallend, natuurlijk. Interessante trui René.. Nadat er 5k uit de pot gespeeld is. #WIDM #moltalk pic.twitter.com/Knhwoqblz1 — Ragna Post (@Ragnapost) January 30, 2021