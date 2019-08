Bingen maar: deze serie wordt de nieuwe Gilmore Girls genoemd

Groot fan van Gilmore Girls? Dan ga je deze serie vast ook leuk vinden. Sterker nog, het wordt nu al dé opvolger van de klassieker genoemd.

We hebben het over de nieuwe Netflix-original Ginny & Georgia. De show draait om een jonge alleenstaande moeder van 30 en haar 15-jarige dochter die een nieuw leven beginnen in een schilderachtig stadje in New England. Een serie over moeder-dochter perikelen, klinkt bekend toch? Dachten wij ook.

Gilmore Girls 2.0

Maar daar houden de gelijkenissen niet op. De man waar Georgia een oogje op heeft runt het plaatselijke café, terwijl tiener Ginny moeite heeft om te settelen op haar prestigieuze middelbare school in Massachusetts en tegelijkertijd te dealen met haar gecompliceerde liefdesleven.

Armoede

Toch zijn er ook zeker wel verschillen. Want in tegenstelling tot Lorelai, is Georgia een ‘self-made woman’, die opgroeide in armoede en vastbesloten is om haar kinderen een ander leven te geven dan zij had. De afleveringen van een uur zullen ook diepere thema’s zoals ras en klasse bespreken – wat veel gewaagder is dan Gilmore Girls ooit was. De serie zal in 2020 ongeveer op de streamingdienst verschijnen.

Ginny & Georgia is a new mother/daughter coming of age series starring Antonia Gentry as 15-year-old Ginny & @Brianne_Howey as her 30-year-old mother Georgia, who try to put down roots in a picturesque town after years on the run. #Alias alum @DebraJFisher serves as showrunner pic.twitter.com/KN3Cigwen9 — See What’s Next (@seewhatsnext) 13 augustus 2019

