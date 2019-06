Oranje Leeuwin Sherida Spitse deelt prachtig babynieuws

Morgen vertrekken de Nederlandse voetbalvrouwen richting Frankrijk voor het WK, dat daar aanstaande vrijdag van start gaat. Op de valreep deelt middenvelder Sherida Spitse geweldig mooi nieuws: ze wordt voor de tweede keer moeder.

Lieve foto’s

Zij en haar vrouw Jolien verwachten hun tweede kind, zo heeft Sharida met een schattige fotoserie van zoontje Jens bekendgemaakt op Instagram.

‘Ik word grote broer’

“Nog even een mooi nieuwtje voordat we naar Frankrijk vertrekken. Geeft ons energie”, schrijft ze bij de lieve foto’s waarop de 2-jarige met bordjes laat weten ‘grote broer’ te worden. Sherida en Jolien trouwden bijna een jaar geleden, in april 2017 werd hun eerste kindje geboren.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.