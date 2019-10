Orpheo en Liessinde zijn uit elkaar (en meneer biedt z’n excuses aan)

Orpheo heeft aan zijn deelname aan Temptation Island VIPS niet bepaald een goed imago overgehouden. In de korte tijd dat hij op het eiland verbleef, heeft hij zichzelf neergezet als een onbetrouwbar, onredelijk en bovenal vrouwonvriendelijk persoon. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Gisteren liet Orpheo via een videoboodschap op Facebook van zich horen. ‘ORPHEO hier, oftewel Oreo, idioot, player, pimp en sneaky bastard. Dit zijn de namen die jullie mij hebben gegeven tijdens het avontuur Temptation Island VIPS 2019.‘

Nieuwe inzichten

Hij vertelt in het bericht niet alleen dat hij en Liessinde geen stel meer zijn (!), maar ook dat hij niet blij is met de manier waarop hij op tv is overgekomen. ‘Ik vind het jammer dat jullie alleen de negatieve kant van mij hebben gezien op tv, want dat is niet helemaal hoe ik in elkaar zit. Door deze ervaring ben ik tot nieuwe inzichten gekomen en heb ik geleerd hoe het NIET moet. Ik heb niet alleen Liessinde gekwetst tijdens Temptation. Maar ook alle anderen vrouwen en jonge meiden die willen dat een man een vrouw met respect behandeld.’

Excuses

Orpheo wil dan ook graag sorry zeggen. ‘Als eerst wil ik mijn excuses aanbieden aan Liessinde en haar familie, met name haar moeder, vader, zusje en broertje. Jullie verdienen dit niet! Daarnaast wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan alle vrouwen en jonge meisjes die dit zien.’

Zelf heeft hij goede hoop dat het nog goedkomt met zijn gedrag. ‘Ik ben van mening dat als jij je eigen daden inziet, er gewerkt kan worden aan de verbeterpunten. Ik neem hier mijn verantwoordelijkheid voor.’

Break-up

Zijn bericht sluit Orpheo af met een korte uitleg over de break-up. ‘Ik wil via deze weg bekendmaken dat Liessinde en ik hebben besloten om als collega’s verder te gaan. Wij zijn beiden fitnessguru’s en zullen elkaar blijven ondersteunen met alles omtrent sport en gezondheid.’

