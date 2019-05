Oscar Aerts doet boekje open over zijn zeldzame ziekte

GTST-fans kunnen hem kennen als Vincent Muller, maar een andere grote rol heeft Oscar Aerts na zijn soaptijd helaas niet meer gehad. Dat heeft alles te maken met de zeldzame ziekte waar hij aan lijdt: het syndroom van Cushing.

Tot een aantal jaar geleden lachte het leven Oscar toe. Zijn rol in GTST maakte hem in één klap tot een ster, hij vond het liefdesgeluk bij zijn vriendin Jessica en werd de trotse vader van hun zoontje Eli Benja (2).

Alles kwijtgeraakt

Maar juist in de periode dat Oscar en zijn Jessica hun kleine op de wereld zetten, kwam het leven van de acteur ook om een heel andere reden op zijn kop te staan. Uit het niets veranderde Oscars sportieve lichaam compleet, terwijl hij aan zijn levensstijl niets had veranderd. ‘Ik ben toen eigenlijk alles een beetje kwijtgeraakt,’ vertelt hij aan Story. ‘In een maand tijd kwam ik tien kilo aan. Ik voelde me slap, lusteloos en een vreemde in mijn eigen lichaam. De haren op mijn benen vielen uit en ik begon van mijn lichaam te walgen. Ook zat ik ineens zonder werk thuis. Vanwege mijn uiterlijk kreeg ik nauwelijks nog rollen aangeboden.’

Operaties

In eerste instantie was onduidelijk wat er precies aan de hand was met Oscar. Na een lange gang door de medische molen bleek dat hij lijdt aan het syndroom van Cushing: een zeldzame aandoening die de hormoonhuishouding volledig ontregelt, wat weer gewichtstoename tot gevolg kan hebben. Dat was bij Oscar overduidelijk het geval en een operatie bleek noodzakelijk. In alle stilte moest hij onlangs voor de tweede keer onder het mes.

