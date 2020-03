Ouch! Tegenvallende kaartverkoop voor Justin Bieber

Justin Bieber heeft een aantal grote stadions die hij wilde aandoen tijdens zijn Amerikaanse tournee Changes ingeruild voor kleinere concertzalen. Volgens Billboard heeft dit te maken een tegenvallende kaartverkoop.

Onder meer concerten in grote stadions in Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus en Nashville gaan niet door en zijn verplaatst naar andere muziekhallen, zo maken deze zalen bekend op Twitter. Als reden geven ze ’onvoorziene omstandigheden’ op.

Half gevulde tribunes

Volgens TMZ heeft de concertorganisator besloten een aantal stadions over te slaan om te voorkomen dat de artiest voor half gevulde tribunes zou gaan optreden. Toch blijven er voor Biebs nog genoeg grote en bekende stadions over, waaronder een aantal in Californië.

Justin kondigde zijn comeback vlak voor kerst aan. Zijn single Yummy verscheen op 3 januari. Vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Eventuele tourdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.

Due to unforeseen circumstances, Justin Bieber's #Changes Stadium Tour is being downsized to arenas. pic.twitter.com/lrzeII6z11 — Pop Crave (@PopCrave) March 6, 2020

