Nog een flinke maand en dan mogen de champagneglazen uit de kast. We zwaaien 2019 uit en lachen 2020 tegemoet. Wil jij een keer iets anders dan oliebollen en gezelschapsspelletjes op NYE? TomTom zette de leukste buitenlandse bestemmingen op een rij.

Veel mensen zijn al druk in de weer om plannen te maken voor oudejaarsavond – een avond waar iedereen doorgaans hooggespannen verwachtingen van heeft. Wordt het dit jaar een back to the eighties-feestje in de buurt, een gezellig diner met familie of toch een nachtje weg met je partner? Je kunt alle kanten op tijdens de laatste dag van het jaar.

Voor de mensen die de druk niet aankunnen of simpelweg genoeg hebben van de gebruikelijke NYE-feestjes heeft TomTom een lijstje samengesteld met drie leuke Europese bestemmingen.

Edinburgh

Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, pakt uit met een grandioos nieuwjaarsfestival. De stad komt bij elkaar om met trots ‘Hogmanay’ te vieren, wat ‘laatste dag van het jaar’ betekent en volgens velen een Gaelic of Noorse oorsprong heeft. De Schotse Hogmanay-vieringen zijn in de volksmond legendarisch en staan bekend om hun grootte, passie en spektakel. Het evenement wordt als gezien als één van de beste oudejaarsfeestjes ter wereld, waarbij je kunt genieten van straatartiesten, dj’s, foodtrucks en meer. Als klap op de vuurpijl vier je de jaarwisseling met een vuurwerkspektakel op het ritme van de muziek.

Nog een must voor alle Homanay-bezoekers is de historische Torchlight Procession, een indrukwekkende tocht van fakkeldragers die kriskras door de stad gaan, begeleid door trommels en fluiten, uitmondend in Holyrood Park. In het park komen alle wandelaars bij elkaar om samen een grote afbeelding te vormen van twee mensen die elkaar de hand schudden. Zo verwelkomen ze samen het nieuwe jaar.

Berlijn

Het Berlijnse nieuwjaarsfeest is uitgestrekt over een lange straat tussen de iconische Brandenbergpoort en de Overwinningszuil. Langs deze strook zijn bezoekers van alle leeftijden welkom. Er zijn foodtrucks, laser- en lichtshows, circusacts en er is een grote vuurwerkshow.

Als je alvast wilt beginnen met je sportieve goede voornemens, dan kun je zelfs deelnemen aan de Spielbank Berlin New Year’s Eve Run, nog voordat de grote feesten losbarsten. Meer dan 2.500 hardlopers rennen afstanden van twee tot tien kilometer terwijl ze uitzicht hebben over deze rauwe Duitse stad vanaf de Teufelsberg en de Drachenberg-heuvels.

Madeira

Funcal, de hoofdstad van de Portugese eilandengroep Madeira, is de laatste plaats op de tiplijst. Deze stad is het thuis van ’s werelds grootste vuurwerkshow. Hier vind je de kleurrijkste straatfeesten. Het is niet voor niets dat mensen hier ieder jaar in groten getale naartoe komen. De duizenden lampjes in de straten kleuren de straten van Madeira en zijn het kloppende hart van het feest genaamd ‘de Avenida Arriaga’.

Wat je hier absoluut niet mag missen, is het Madeira Orchestra New Year’s concert op de stadspier. Duizenden toeschouwers proosten hier met een glaasje champagne en genieten van de muziek. Als het stil wordt en de muziek stopt, is het tijd om te beginnen met aftellen tot middernacht. Om 00.00 uur gaan er duizenden vuurpijlen de lucht in en barst het vuurwerkspektakel los over een zes kilometer lang gebied, dat het eiland en de omliggende oceaan tot mijlenver doet oplichten.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.