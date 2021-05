Ouders Amerikaanse tiener waarschuwen: ‘Doe deze TikTok challenge niet’

Van huidverzorging tot lekkere gerechtjes en uitdagende challenges, TikTok is van alle markten thuis. Toch kun je beter niet álle uitdagingen klakkeloos overnemen. De ouders van een Amerikaanse tiener waarschuwen voor de Fire Challenge.

Destini, een 13-jarige Amerikaanse, is namelijk ernstig verbrand door deze challenge. Bij de Fire Challenge teken je een vorm op een spiegel met ontvlambare vloeistof en steek je dit daarna in de brand. Dat ging mis en het meisje liep zware verwondingen op.

Fire-challenge TikTok

Destini voerde de uitdaging uit in de badkamer. Nadat ze de ontvlambare vloeistof op de spiegel had gesprayd, kwam er vuur in de bus alcohol op het moment van aansteken, waardoor Destini zelf in de brand vloog. Ze werd direct naar de instensive care gebracht, waar ze nu al twee weken ligt. De moeder van Desitini, Kimberly, vertelt aan ABC News: ‘Ik was in de woonkamer aan het praten met mijn moeder en ik hoorde haar mijn naam schreeuwen. Dus ik ging naar boven en opende de badkamerdeur. Alles stond in brand. Destini stond in brand. De dingen in de badkamer stonden in brand.’

‘Ga in gesprek met je kind’

Het herstel van Destini zal nog lang duren. Bovendien is niet eens zeker of ze helemaal herstelt. Vanwege de brandwonden zal ze beperkte mobiliteit hebben voor de rest van haar leven. De familie van Destini roept dan ook met klem op: ‘Doe deze TikTok-challenge niet’. Daarnaast adviseren ze ouders om in gesprek te blijven met hun kinderen en te weten wat er in de online wereld gebeurt.

Bron: AD | Beeld: © CNN