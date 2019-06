Oeps, de ouders van Joe Jonas wisten niks af van de trouwerij

Weet je het nog? De super spontane bruiloft van Joe Jonas en Sophie Turner in Las Vegas, nu blijkt dat zelfs de ouders van Joe niks van de bruiloft wisten. Zij ontdekten dat hij met Sophie getrouwd was via het internet, hoe dan?

Laat we het even uitleggen voordat je Joe een te grote lul gaan vinden. Sophie en Joe gaan later deze zomer nog een keer trouwen! Dat doen ze in Frankrijk en dus moesten ze ook nog een keer trouwen in de VS, anders is hun huwelijk niet geldig in de VS.

Administratieve rompslomp

Joe vond het huwelijk in Las Vegas dus niet zo ‘belangrijk’ en zag het eigenlijk een beetje als het administratieve rompslomp gedeelte van de bruiloft. Ook wel logisch als je bedenkt dat Maisie Williams, Sophie haar beste vriendin, ook niet bij het huwelijk is Las Vegas was.

Not Amused

De ouders van Joe dachten daar wel een beetje anders over. Zij waren not amused toen er achter kwamen en dus heeft Joe flink door het stof moeten gaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan.nl | Beeld: GettyImages