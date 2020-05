VIVA’s Lise recenseert: het zonovergoten ‘Outer Banks’ op Netflix

Ben jij bij The 100 afgehaakt omdat er op een gegeven moment te veel van het goede gebeurde? Dan hebben we een goede tip voor je: ‘Outer Banks’ op Netflix.

The 100 begon zo leuk. Een groep van honderd tieners die door hun ouders waren uitverkoren om vanuit de ruimte terug te keren naar de uitgestorven aarde om daar samen opnieuw leven te stichten. Iedere aflevering zat tjokvol sensationele actie en typische tienerdrama. Maar net als veel andere succesvolle series – we kijken hierbij naar de makers van Lost – trapten ook de makers van The 100 met open ogen in de valkuil van niet stoppen op je hoogtepunt. In de laatste seizoenen van The 100 bestond de serie, ooit zo vermakelijk, uit onnavolgbare verhaallijnen die wel heel erg afweken van het originele plot én de realiteit. Outer Banks bevat óók tienerdrama en spectaculaire avonturen, maar is een stuk realistischer.

Outer Banks

Alhoewel, ‘realistisch’, ook in Outer Banks gaat een stel tieners naarstig en wild op zoek naar een beter leven. Waar de helden en heldinnen van The 100 dat doen op planeet Aarde en vechten tegen mutanten en ander soort gif, gaan de hoofdpersonages van Outer Banks op zoek naar een scheepswrak ergens op de bodem van de Noordelijke Atlantische Oceaan. Aan boord van het schip ligt namelijk, ‘naar verluidt’, zo’n 400 miljoen aan goudstaven. Maar natuurlijk zijn John B, Kiara, Pope en JJ niet de enige die jagen op het verloren fortuin van de Royal Merchant, zoals het gezonken schip heet.

24-uurs golden hour

Dat brengt ons gelijk bij de locatie van de serie. Dat zijn de Outer Banks (afgekort tot OBX), een langwerpige eilandengroep voor de kust van North Carolina aan de oostkust van Noord-Amerika. Het schip moet honderden jaren geleden daar ergens zijn gezonken. Toevallig genoeg kun je de Outer Banks vergelijken met de Waddeneilanden: een rits eilandjes die nét niet aan de kust liggen. En als we de serie mogen geloven is het er prachtig.

Het gebied is omgeven met water en riet. En dus ook met boten en van die zomerse huizen met veranda’s en steigers. En het is er natuurlijk very American, denk aan beach cruisers, jet ski’s en midzomerfeesten. Wie The Affair of Siesta Key heeft gezien, begrijpt wat we bedoelen. Ook heel leuk aan de OBX: het lijkt alsof in dit gebied de zon continu ondergaat, want iedere setting is voorzien van een gouden gloed. Oké, heel realistisch is die 24-uurs golden hour niet, maar wegdromen bij die idyllische waterige sunsets is wel fijn, vooral nu.

Alleen maar mooie mensen

Wat ook very American aan de serie is, is dat de vier beste vrienden John B, Kiara, Pope en JJ het moeten opnemen tegen een groep andere tieners. Het viertal noemt zich zelf de Aalvissen (‘the Pogues’) en komt van het armere deel van het eiland.

Hun vijanden zijn de Patsers (‘the Kooks’) en dan mag je denken aan de typische blanke rijkelui snobs zoals we die kennen van Amerikaanse tienerserie’s. Het is dus arm versus rijk, deftig versus ruw, knap versus knap (want knap zijn ze allemaal).

Vier newbies

Dan over het acteerwerk. Ook dat is te vergelijken met dat van The 100. Niet heel goed dus, maar goed genoeg voor wat vermaak tijdens deze intelligente lockdown. Alle hoofdpersonen zijn relatief onbekend. Hoofdpersonage Chase Stokes (John B) was welgeteld een aflevering te zien in Stranger Things en Rudy Pankow (JJ) zou je kunnen kennen als figurant van The Politician, maar daar is alles mee gezegd.

Ieder z’n shine

Chase Stokes kruipt in de huid van John B, wiens vader sinds kort wordt vermist. Heel opvallend is dat zijn vader óók op zoek was naar het scheepswrak en sindsdien nooit meer is teruggekeerd. Oef, wat spannend. Rudy Pankow speelt JJ, een jongen opgegroeid in het white trash gedeelte van de OBX. Moeder is weg, vader is alcoholist. Een vrij sombere uitzichtloze bedoeling, tenzij hij het scheepswrak vindt… Dan is er nog Jonathan Daviss als Pope, die de studiebol van de groep moet zijn. Dankzij zijn goed stel hersenen heeft hij kans op een toelating tot de universiteit. En driemaal raden wat dat betekent? Zijn uitweg uit het arme gedeelte van de Outer Banks. Last but not least is er nog Madison Bailey als Kiara, wiens hotpants altijd vrij strak zitten. Zonde dat vrouwelijke hoofdrollen in tienerseries nog altijd een decolleté – net als Clarke in The 100 – en een strakke derrière moeten hebben.

Een semi-hoofdrol is weggelegd voor Madelyn Cline als Sarah Cameron. Ook haar zou je kunnen kennen uit Stranger Things. En Cameron is tevens gecast volgens geheel Amerikaanse wijze. Waar Madison Bailey de vurige brunette moet spelen, speelt Sarah Cameron de brave blonde.

Al met al zorgt Outer Banks voor prima vermaak. Wie houdt van niet al te ingewikkelde wilde tieneravonturen kan zich goed amuseren. De mooie omgeving en de zonovergoten shots maken een hoop goed en doen je bijna vergeten dat alle gebeurtenissen zich wel in heul rap tempo opvolgen. Good enough for now. De serie is met een 7,6 beoordeeld op IMDB en 70 procent op Rotten Tomatoes, wat we een keurige score vinden (The 100 scoorde op IMDB één tiende hoger, een 7,7).