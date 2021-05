Shining stars: dit zijn de nieuwe outfits van de Songfestival-presentatoren

Na een jaar wachten konden Jan, Edsilia, Nikkie en Chantal dinsdagavond eindelijk de bekende woorden ‘Good Evening Europe’ door de zaal roepen. Nu de eerste halve finale achter de rug is, moeten de vier presentatoren gelijk door met de repetities voor de tweede halve finale, die morgen plaatsvindt. Natuurlijk doen ze dat weer in stijl. Vandaag werden hun fonkelnieuwe outfits onthuld. En fonkelen doen ze.

Hier zien we het viertal alvast in vol ornaat in hun schitterende looks:

Chantal Janzen deelde als eerste haar nieuwe outfit waarin ze morgen de tweede halve finale gaat presenteren. Dat is een compleet andere jurk geworden dan het exemplaar dat ze gisteravond droeg. De presentatrice laat de glitters thuis en heeft gekozen voor een blauw-groenige jurk met een chique mantel. Ook draagt ze er een luxe gouden riem bij. De tweede jurk is gemaakt door de Nederlandse ontwerper Claes Iversen. ‘Thank you, you are a maestro’ schrijft ze bij de post, waarin ze Claes natuurlijk even noemt.

Edsilia in het groen

Ook Edsilia gaat voor een compleet andere outfit. Ze laat de lange glitterende jurk in de kast hangen en kiest morgen voor een kort exemplaar in een felgroene kleur. Opvallen gaat de presentatrice zeker met dit kledingstuk gemaakt door ontwerpster Lieselot Elzinga. ‘The dress for the 2nd Semi Final 💚!!’ schrijft de presentatrice bij de bekendmaking. Ze laat zelfs een bijpassend groen hartje achter.

Jan nog altijd in pak

Jan heeft nog geen officiële tweede look uitgebracht, maar hij heeft wel al een foto geplaatst van de ‘dress rehearsals.’ Op de foto straat Jan weer in een klassiek pak. Naast hem dat Edsilia in haar nieuwe groene jurkje. Eerder was al bekend gemaakt dat Jan Smit vier avonden lang maatpakken van het merk ‘Oger’ draagt.

Glitter Nikkie

Nikkie houdt het nog even spannend. Op haar Instagram Stories deelt een sneak peak van haar jurk voor morgen. En dat belooft wat. Op het plaatje is een zwarte jurk te zien met daarop heel veel glitters, diamantjes en strass steentjes in de kleuren zilver, blauw en roze. Bij de foto deelt ze dan ook een emoji van de transgender vlag, die dezelfde kleuren heeft. De jurk met een subtiele, maar mooie boodschap die Nikkie donderdagavond gaat dragen is gemaakt door de ontwerper MAISON the FAUX.

Nederlandse ontwerpers

Eerder werd bekend dat de presentatoren van het Eurovisie Songfestival alleen worden gekleed in Nederlandse ontwerpen. De vier dragen tijdens het liedjesfestijn creaties van onder anderen ontwerpers David Laport, Edwin van Oudshoorn en MAISON the FAUX.

Bron: Story | Beeld: Brunopress