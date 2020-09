‘Over’ en uit: waarom de afvaller WIDM afgelopen week zo snel moest verlaten

Het is het seizoen van vreemde exits bij WIDM. Werd vorige week al het afscheid van Horace niet echt goed in beeld gebracht, ook afgelopen aflevering was de executie nogal kil. Over en uit leek het wel, maar de afvaller zelf laat nu weten waarom het zo liep.

Let op: spoilers!

Dat de eerste persoon meteen een rood scherm krijgt, gebeurt wel vaker, maar blijft vrij abrupt. En zo voelde deze executie dan ook: snel, maar daardoor niet minder pijnlijk. Want we moesten afscheid nemen van onze geliefde Ellie.

Afvaller WIDM

Etherdiscipline-Ellie, altijd in voor een verhoor-Lust, ja die ja. Dé afvaller in WIDM deze week. Maar dat het afscheid nogal gehaast aanvoelde, had volgens de politiewoordvoerder zelf alles te maken met het weer op die dag. ‘Het was heel wisselend weer’, verklaart ze. ‘Soms scheen de zon, maar we hebben ook echt plensbuien gehad.’

Het dondert en het bliksemt

Ellie vervolgt: ‘Er kwam een enorme bui aan en de executie moest toen plaatsvinden. We moesten ook vrij snel op onze stoelen gaan zitten en ik dacht nog: De eerste die z’n naam hoort, die gaat eruit. En ik hoor Ellie en toen kreeg ik gelijk.’

Balen

Flink balen dus, niet alleen voor de kijkers, maar ook voor Lust zelf. ‘Ik was er kapot van. Echt. Ik zat er zo heerlijk in. Ik voelde dat ik een soort van controle had. Ik had allemaal bondjes en was penningmeester’, sluit ze af. Wij zijn er ook kapot van Ellie, geloof ons maar.

Bron: Superguide | Beeld: Still