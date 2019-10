Laten we de nieuwe week maar gelijk met de deur in huis vallen: Ovie en India zijn niet meer. Snik. Ze waren misschien wel het leukste, mooiste, knapste, grappigste en vooral meest laidback koppel van Love Island UK. Maar nu lijken de twee definitief uit elkaar te zijn.

En die break-up komt voor veel fans als een verrassing. Eind september sprak Ovie namelijk nog erg enthousiast over zijn relatie met India. ‘We gaan vooruit en ondernemen positieve stappen om samen te zijn. We zijn gefocust op elkaar en op onze relatie.’ Daaraan voegde hij nog toe dat India ‘absoluut geweldig’ is en dat ze ‘absolutely fine’ zijn.

Ovie en India + 2?

Maar dat was een maand geleden. En inmiddels weten we ook: in Love Island-begrippen is een maand een hele lange tijd. Na Ovie’s lofzang begonnen de wieken van de geruchtenmolen namelijk met draaien. Hij zou met de Britse presentatrice Maya Jama hebben gezoend, India zou zijn gesignaleerd met haar ex, de voetballer Kieran Gibbs.

Doodsbedreigingen

Beiden ontkenden hun escapades. Ovie verklaarde zelfs in een podcast: ‘I swear to God, I’ve never met Jama in my life.’ En India deed haar verhaal aan de Sun Online: ‘I was getting messages like, “if I found out you cheated on Ovie I will kill you.” En je weet: zodra je doodsbedreigingen krijgt op social media, is het menens.

Vriendschappelijke break-up

Toch blijken Ovie en India niet bestand tegen de Britse roddelpers, alle negatieve comments op social media en de verplichtingen die daarbij komen kijmken. Hun schema’s (en hun beider 2 miljoen volgers) lieten het niet toe om de relatie te laten slagen. Om maar een voorbeeld te noemen: vanwege haar contract met Boohoo kon India niet aanwezig zijn bij Ovie’s lancering van zijn ASOS-collectie. Enzovoorts. Vandaar dat de twee ‘als vrienden’ uit elkaar zijn gegaan.

Met de break-up van Ovie en India blijven er nog twee koppels van de laatste editie van Love Island over. Molly-Mae en Tommy en Maura en Curtis zijn nog samen.

LEES MEER OVER LOVE ISLAND UK:

Een knap staaltje ironie bij onze overzeese buren in het Verenigd Koninkrijk. Een tv-reclame van Missguided, uitgezonden tijdens de reclameblokken van Love Island UK, is verbannen van televisie. De reden? Te veel naakt.

Van Love Island willen we alleen maar meer, meer en nog eens meer. Het is de ideale show om tijdens de donkere avonden te bingewatchen en daarom heeft Videoland goed nieuws: ook de USA-editie zal te zien zijn.

Bron: MailOnline | Beeld: Love Island UK