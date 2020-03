Bingen maar: seizoen 3 van misdaadserie Ozark staat op Netflix

Het duurde even maar vandaag kunnen de fans van de misdaadreeks Ozark hun hart ophalen. Na anderhalf jaar (!) wachten staat nu het derde seizoen van de bloedstollende serie op Netflix. En de witwaspraktijken van de Byrdes worden beloven nu wel héél gevaarlijk te worden. Dit pareltje kan dus mooi aan ons quarantaine-binge-lijstje worden toegevoegd.

Financieel adviseur Marty Byrde (Jason Bateman) verhuisde in het eerste seizoen met zijn vrouw Wendy (Laura Linney) en hun twee kinderen naar de Ozarks in Missouri. Het is een gevaarlijke regio, waar ze worden afgeperst door een drugskartel. Hier moet-ie binnen vijf jaar 500 miljoen dollar witwassen.

Derde seizoen

Na twee seizoenen vol verwikkelingen, moorden en groeiende dreigingen, maakt het derde seizoen een kleine sprong in de tijd. We zijn inmiddels een half jaar verder. Nog altijd proberen Marty en Wendy uit alle macht om grip op de situatie te krijgen en hun gezin veilig te houden. Maar ondertussen is er een casinoboot in het spel die de nodige problemen veroorzaakt.

Ozark

Ozark kreeg de afgelopen jaren uiteenlopende Emmy-nominaties. Hoofdrolspeler Jason Bateman won de prijs voor zijn regie van de aflevering Reparations, de opening van het tweede seizoen. Hij neemt nu ook de eerste twee afleveringen van het derde seizoen voor zijn rekening. In totaal zijn er tien gloednieuwe afleveringen van Ozark online gekomen en ze duren ieder een uur. Dat betekent tien uur aan binge-materiaal om het weekend door te komen.

Bekijk hieronder de trailer van Seizoen 3.