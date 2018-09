Özcan Akyol en Anna van den Breemer nieuwe columnisten VIVA Mama

Schrijver en columnist Özcan Akyol deelt met zijn vriendin, journalist Anna van den Breemer, niet alleen een passie voor taal en schrijven, maar ook twee kinderen. En die komen met een hoop avonturen en grappige anekdotes. Vanaf 24 oktober doet het schrijverskoppel een boekje open over het ouderschap in hun eigen column in VIVA Mama.

Özcan en Anna zijn de trotse ouders van dochter Mia (2) en zoon Baran (bijna 1) en wonen in het centrum van Deventer. Özcan brak in 2012 door met zijn debuut Eus en schreef in 2016 Tuturis. Verder is hij een graag geziene in diverse talkshows, is hij documentairemaker en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn vriendin Anna van den Breemer heeft al net zo’n gouden pen. Ze werkt als journalist bij de Volkskrant en bracht begin dit jaar haar eerste boek uit, een biografie over first daughter Ivanka Trump. Ze zijn samen sinds 2013.

De allereerste column van Özcan en Anna is te lezen in VIVA Mama 7, die op 24 oktober in de winkel ligt.

Over VIVA Mama

VIVA Mama

