We belden even met Özcan Akyol. Want: hij presenteert voor de tweede keer het programma Sterren op het doek.

Hoe gaat het met je?

‘Goed. Ik heb het idee dat ik redelijk goed omga met de coronacrisis. Ik was altijd al een beetje van het social distancing. Ik ging bijvoorbeeld al niet naar cafés, dat heb ik achter me gelaten. Ik hou me vooral bezig met werk, al heb ik daar door de crisis wel nieuwe inzichten over gekregen. Voorheen deed ik gerust vijftien lezingen per maand. Dat sloeg nergens op, met de kennis van nu. Ik ben eigenlijk wel blij dat het nu minder is, omdat ik veel tijd overhou. Die tijd kan ik in het schrijven investeren, want daar ligt echt mijn hart. Ik ben nu misschien meer bezig met televisiewerk, maar dat heeft niet per se mijn voorkeur. Dit najaar neem ik bewust minder televisiewerk en meer schrijfwerk aan. Zo hou ik de balans.’

Hoe kijk je terug op het eerste seizoen van Sterren op het doek?

‘Ik had me geen beter debuut kunnen voorstellen als presentator. We hadden lovende reacties en heel goede kijkcijfers. Ik wist hoe het programma vroeger scoorde, dus daar hoopte ik stiekem wel op. Maar dat het nog betere cijfers had dan voorheen, had ik echt nooit durven dromen.’

Zijn er dingen die je anders gaat aanpakken?

‘We mogen sinds dit seizoen langer televisie maken. Fijn, want ik kreeg vaak te horen dat mensen de interviews te kort vonden. Met die extra minuten voel ik me minder opgejaagd.’

Hoe groot is de kans dat we jou zelf als lijdend voorwerp in Sterren op het doek zien?

‘Ik heb in mijn contract laten zetten dat ik niet geportretteerd mag worden in het programma. Het lijkt me verschrikkelijk om de hele dag naar een schilderij van mezelf te moeten kijken. Dat is geen waardeoordeel naar de mensen die dit wel doen, daar heb ik veel respect voor. Ik heb het alleen laten vastleggen, omdat ik het zelf niet zou kunnen.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Op de hele reeks. Het gaat om het geheel en niet om een persoon, dan zou ik de andere gasten tekort doen. Het is een hele opgave om de gastenlijst bij elkaar te sprokkelen. Het zijn mensen uit verschillende genres. Die mensen heb ik toch weten te strikken, daar kan ik mezelf wel een schouderklopje voor geven.’

Wat wil je nog bereiken?

‘Vroeger wilde ik schrijver worden, met hard werken is dat gelukt. Nu leef ik van dag tot dag. Ik heb geen grote dromen. Ik hoop dat ik veel mensen mag tegenkomen die mij vragen voor hun gekke ideeën. Ik ben niet van het plannen, dan raak ik veel te geobsedeerd door wat ik wil bereiken. Als die dingen niet op mijn tempo zouden gaan, zou ik gefrustreerd raken. Ik laat het dus lekker op me afkomen.’

Sterren op het doek is elke zaterdag om 20.35 uur te zien op NPO 2.

