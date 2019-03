Geen handleiding nodig: met dit bouwpakket van IKEA zet je zo jouw paashaas in elkaar

Krijg je al ruzie zodra je alleen maar naar PAX kast kijkt? Dan houdt deze chocolade paashaas je wel even zoet. We waarschuwen: het is een bouwpakket, maar bij deze lekkernij heb je echt geen handleiding nodig.

Voor kant-en-klaar producten ga je natuurlijk niet naar de Zweedse woonwinkel. Schroefje hier, boutje daar en klaar is Kees: oh, hoort dat gedeelte zo gek aan de voorkant te zitten? Nou ja, it will do.

Do it your paashaas

Om lekker in de sfeer te blijven komt IKEA daarom met een gepaste lekkernij voor Pasen. Deze chocolade haas mag je namelijk nog zelf in elkaar zetten! Maar, geen paniek: het zijn maar drie stukken, dus dat heb je zo voor de bakker. Oh en mocht je er hélémaal klaar mee zijn, kun je de melkchocolade natuurlijk gewoon zo in je mond steken. Voor slechts 3,50 euro scoor je al zo’n bouwpakket bij IKEA. Smållen!

Bron: Newsmonkey | Beeld: IKEA, iStock