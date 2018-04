Pakken voor mannen? Nee hoor! Zó draag je een pak als vrouw

De trend voor het voorjaar is er zeker eentje die we al eerder voorbij hebben zien komen. We hebben het natuurlijk over het broekpak! Deze staat namelijk niet alleen mooi bij mannen, ook vrouwen kunnen er prima mee wegkomen. Vooral in allerlei hippe kleurtjes, printjes en… vormen! Want o ja: dit seizoen pakken we helemaal uit. Heb jij moeite met het stylen van het pak? No worries, StyleToday legt het je precies uit!

Suit up ladies

De little black dress heeft plaatsgemaakt voor het broekpak. Deze is namelijk net zo multifunctioneel inzetbaar en geschrikt voor elke denkbare situatie. Een bruiloft? Draag een pak in een pastelkleur. Pasen? Ga voor een pak met een hip printje. Voor het shoppen? Trek er een paar sneakers onder en je bent klaar om te gaan! Niet zo gek dus dat menig modemeisje al zo’n pak in haar kast heeft hangen. Maar ja, hoe style je het eigenlijk? Je wilt er uitzien als een echte #girlboss, maar soms ook gewoon lekker quasi-nonchalant. Snappen wij helemaal! Daarom hebben wij drie looks voor je uitgekozen, een voor elke soort situatie, en hebben we onze inspiratie gehaald van de straat tijdens Fashion Week. Je bent dus verzekerd van een stijlvolle en on-trend look. Score!

Want natuurlijk zijn we allemaal gewend aan het pak met een leuk T-shirt en een paar sneakers, maar met een paar slingbacks eronder is deze outfit net zo tof en zelfs nog wat chiquer. Ideaal als je zin hebt om af te wisselen. Het T-shirt kan ook weer vervangen worden door bijvoorbeeld een kanten body of gewoon een mooie blouse. Hier is het alleen de kunst om te kijken hoe de kleuren bij elkaar staan; spierwit kunnen frisse pastelkleuren flats maken. En ben jij het pak zat? Dan draag je hem toch gewoon in twee delen! Een pantalon kan in principe overal bij en de blazer is ook heel makkelijk los te dragen. Sla dus snel een tof pak in en experimenteer erop los. Deze fashionistas gingen je al voor:







SHOP JOUW SUIT!

