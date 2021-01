Als je je bedprestaties wil verbeteren en meer plezier in de slaapkamer wil beleven, is het volgens Pamela Anderson slim om veganist te worden. Dat laat het sekssymbool weten met een láng bericht op Instagram, dat inmiddels viral is gegaan.

De voormalige Baywatch babe stelt dat het eten van dierlijke producten niet alleen slecht voor de planeet is, maar ook je seksuele drive flink kan verslechteren. Volgens haar is veganisme dan ook de oplossing voor alle slaapkamerproblemen.

Dierenrechten

De inmiddels 53-jarige Canadese maakt zich al jaren hard voor dierenrechten. Ze is al sinds haar tienerjaren vegetariër en sinds een aantal jaar veganist. Oftewel: alle dierlijke producten laat de hoogblonde actrice aan zich voorbij gaan. En dat komt haar gezondheid flink ten goede, laat ze op Instagram weten.

Uithoudingsvermogen vergoten

‘Het cholesterol in vlees, eieren en zuivelproducten zorgt voor verharding van de slagaders – and not much else. Het vertraagt ​​de bloedstroom naar alle organen van het lichaam, niet alleen het hart. Je kunt je algehele gezondheid verbeteren en je uithoudingsvermogen vergroten in de slaapkamer door vegan te worden’, schrijft ze bij een zwoele jeugdfoto van zichzelf.

Lees ook:

Dit gebeurt er als je een maand lang veganistisch eet

‘Gezond is sexy’

Ze vervolgt haar relaas: ‘Een gezond lichaam is een sexy lichaam, en vlees eten is niet gezond. Het is in verband gebracht met hartaandoeningen, diabetes, beroertes en obesitas – die de belangrijkste oorzaken zijn van erectiestoornissen. Vegan worden kan mannen van alle leeftijden helpen boost hun seksuele prestaties en het risico op prostaatkanker verminderen tegelijkertijd’ besluit Pamela Anderson.

Seksdrive

Haar uitgesproken mening over veganisme werd opgepikt door de Britse presentator Piers Morgan, die de blondine wist te strikken voor een interview. Hij kijkt vreemd op van haar claims, en vraagt waar ze haar wijsheid vandaan haalt. ‘Ik ben een vleeseter en heb genoeg plezier in de slaapkamer’ grapt hij. ‘Je bent al dertig jaar vegan, is je seksleven dan echt beter geworden?’, vraagt Piers. ‘Ja, dat durf ik wel te stellen. Maar ik heb eigenlijk altijd veel fun in bed gehad’, aldus Pamela.

View this post on Instagram A post shared by Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mail Online | Beeld: ANP