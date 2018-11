In paniek voor je Sintcadeaus? Je originele cadeautjes kun je dit weekend shoppen bij deze streetwear-walhalla

Heb je last van Sinterklaas-stress? Geen zorgen, je hebt dit weekend de kans om pas écht originele Sintcadeautjes te kopen. In Rotterdam strijkt namelijk voor de tweede keer Sneakerness neer, waar alle fashion- en sneakerliefhebbers hun slag kunnen slaan.

Meer dan gympies

En dat is heul goed nieuws. Want Sneakerness is inmiddels uitgegroeid tot méér dan alleen een event voor exclusieve gympies. Je kunt hier niet alleen zeldzame en klassieke sneakermodellen scoren – waarvoor je vaak diep in de buidel moet tasten –, ook de laatste trends op het gebied van streetwear zijn hier te koop. Dus die originele sweater of een goed paar urban kniekousen? Sneakerness heeft het.

Meer dan gympies en fashion

Ook leuk: Sneakerness is bij uitstek de place to be om het nuttige met het aangename te combineren. Want nadat je het perfecte cadeautje hebt gekocht, is er genoeg anders leuks te doen. Zo is er een tentoonstelling gecureerd door de hippe boys van Venour, met nieuw werk van de leukste Rotterdamse kunstenaars zoals Jelmer Konjo en Franky Sticks. Ook is er live painting, een expositie van zeldzame vintage sneakers uit de vorige eeuw, een sale van WOEI en kun je een tattoeage laten zetten.

Sneakerness vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 december in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Tickets zijn vanaf €11,00 verkrijgbaar en kun je hier kopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.