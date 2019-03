Dit kleurrijke straatje in Parijs is dé hit op Instagram

In Parijs een foto met de Eiffeltoren? Allang niet meer ‘hip’. Influencers maken tegenwoordig massaal een foto in deze kleurrijke straat. En wij snappen wel waarom.

Rue Crémieux ligt namelijk in hartje Parijs – in het twaalfde arrondissement om precies te zijn – en is zo’n 20 jaar geleden door de inwoners zelf in allerlei kleuren geverfd. Resultaat? En te schattig straatje dat ook nog eens heel fotogeniek is. Toch is er ook een keerzijde aan deze fleurige bestemming.

Gedaan met de rust

Want nu het grote publiek dit steegje ontdekt heeft, is het natuurlijk gedaan met de rust. De bewoners hebben regelmatig vreemden voor hun voordeur staan en dat is niet al te prettig. Daarom willen ze graag een poort in de straat die ’s avonds en in het weekend afgesloten kan worden. Mocht je dus een bezoekje willen brengen, gedraag je dan een beetje. Je zou ook niet willen dat iemand een hele fotosessie houdt op jouw stoep, toch?

Bron: Flair.be | Beeld: Instagram, iStock