Paris Hilton: ‘Ik kwam getraumatiseerd terug van de kostschool in Utah’

De 39-jarige Paris deed in haar eigen YouTube Originals-documentaire This Is Paris al een boekje open over de emotionele en psychologische tol die haar verblijf op Provo Canyon School van haar eiste.

Kostschool

Op 17-jarige leeftijd stuurden de ouders van Paris haar zomaar naar de zeer strenge en omstreden kostschool in Utah. De reden? Ze zou te veel feesten en een onhandelbare tiener zijn. In plaats van een weekendje huisarrest en een donderpreek, leek het de ouders een beter plan om haar zondes in te laten zien op een kostschool.

Mishandeld

Haar ervaringen op de school waren naar eigen zeggen ‘zeer traumatisch’ en dus strijdt Paris Hilton al langere tijd voor het sluiten van de Provo Canyon School. ‘Toen ik daar was, werd ik dagelijks fysiek, mentaal en emotioneel mishandeld. Vanaf het moment dat ik wakker werd tot ik naar bed ging, werd er tegen mij geschreeuwd’, aldus Paris.

‘Het personeel zei vreselijke dingen. Ze gaven me constant een slecht gevoel over mezelf en pestten me. Ik denk dat het hun doel was om ons af te breken. Ze wilden angst inboezemen kinderen’, vertelde ze eerder.

Getraumatiseerd

Op Instagram deelt de onderneemster nu wederom een foto die licht schijnt op de nare periode aan de kostschool. ‘Deze foto’s zijn gemaakt toen ik 18 was en thuiskwam van de vreselijke ervaringen die ik doormaakte bij Provo Canyon School. Ik zie de pijn in mijn ogen.’ Ze vervolgt: ‘Ik was zo getraumatiseerd dat ik deed alsof alles in orde was en probeerde de pijnlijke herinneringen buiten te sluiten.’

Toch ziet ze wel in dat de nare ervaring haar sterk heeft gemaakt. ‘Als ik hier nu naar kijk, weet ik dat die tiener ongelooflijk trots zou zijn op de vrouw die ik nu ben. Ze zou me moedig vinden, omdat ik mijn stem gebruik om ervoor te zorgen dat kinderen niet hetzelfde misbruik moeten doorstaan’, aldus Paris.