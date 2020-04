Vinden we leuk: Paris Jackson (22) heeft weer een filmrol te pakken en gaat in de film ‘Habit’ de rol van Jezus vertolken.

‘Habit’

En de tegenspeelster van Paris Jackson is minstens zo leuk: Bella Thorne (22). Zij speelt een meisje met een ‘Jezus-fetish’ die verstrikt raakt in een gewelddadige drugsdeal en zich als non voordoet om zich uit de situatie te redden. Ook leuk: Bella Thorne is een van de producenten in de film. Naast Paris en Bella zal ook Gavin Rossdale te zien zijn in de film.

Paris Jackson

Maar terug naar Paris. Zij ambieert al lang een carrière als actrice. Als tiener kondigde ze haar eerste acteerproject aan, maar moest ze haar debuut laten schieten toen ze een tijdlang in een internaat verbleef om aan haar mentale gezondheid te werken. In 2017 had ze een rol in serie Stars, het jaar erop was ze kort te zien in de film Gringo met Charlize Theron in de hoofdrol.

De opnames van Habit zijn al afgerond, maar de makers maakten de rol van Paris pas dinsdag bekend. Er zijn nog geen beelden beschikbaar.

Leaving Neverland

De afgelopen jaren kwam Paris Jackson vooral in het nieuws over Leaving Neverland, de documentaire waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Samen met haar broers Prince en Bigi startte Paris een onderzoek om de financiën van de twee beschuldigers Wade Robson en James Safechuck in kaart te brengen. De kinderen van the King of Pop zouden experts hebben ingehuurd die een liefdadigheidsinstelling doorlichten die Wade Robson oprichtte rond de release van Leaving Neverland.

